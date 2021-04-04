▲台藝大美術書畫系友會聯展，融合傳統現代藝術齊聚新北。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市藝文中心第一展覽室自即日起至4月28日展出《藝繹游興−台藝大美術書畫系友會聯展》，由台灣藝術大學美術學系及書畫藝術學系傑出系友帶來70多件作品，兼併融合傳統媒材與現代繪畫語言，展出作品豐富而多元，有立體雕塑、油畫、水墨、書法等不同媒材作品的表現，精采萬分，不容錯過。

文化局表示，藝術家吳德和擅長石雕創作，以福獅系列聞名，他運用傳統符號形象創造新的造型語彙，將石獅注入新時代的思維，以有機之造型表現，將福師呈現出圓潤、渾厚、簡約的形體；藝術家高其偉則是將生活瞬間的內心感受，轉換為富有音樂律動性的筆觸，揮灑於畫布；藝術家徐明豐則以冷調風格，將木板本身的紋路基理，將有機的「線」與幾何的「面」，堆砌富饒趣味的空間結構版畫作品。

▲台藝大美術書畫系友會理事長吳德和作品《福獅》形體圓潤可愛。

台藝大美術書畫系友會理事長吳德和表示，本次聯展充分展現了臺藝大美術、書畫獨樹一幟的藝術風采與創作能量，也給藝術同好者帶來了新視野、藝術欣賞與生活美學。臺藝大美術學系及書畫藝術學系自1962年成立至今，歷經60年的歲月履痕，戮力辛勤耕耘藝術創作，培育無數的傑出系友，在各行各業嶄露頭角，發光發亮，而形成壯大的藝術領航群。

為促進繪畫、書畫、雕塑文化交流，特舉辦系友年度作品大展，邀請喜愛藝術的朋友們，在閒暇之餘，走一趟新北市板橋藝文中心藝術殿堂，來一場多元精彩且回味無窮的文化藝術饗宴。《藝繹游興—臺藝大美術書畫系友會聯展》自即日起至4月28日於新北市藝文中心展出，更多展覽資訊請至「新北市藝文中心」官網或來電洽詢：02-2253-4417分機122。

▲「藝繹游興−台藝大美術書畫系友會聯展」聯展集結東、西方藝術，作品豐富、精采可期。

美麗最大的祕密

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