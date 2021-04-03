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桃園軌道願景館積木組裝賽　桃園捷運綠線車廂模型首次曝光

▲桃園軌道願景館積木組裝賽，桃園捷運綠線車廂模型首次曝光。（圖／捷工局提供）

▲桃園軌道願景館積木組裝賽，桃園捷運綠線車廂模型首次曝光。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園軌道願景館迎接兒童節、於該館舉辦「堆積軌道夢．積木快手我最勁」捷運車廂微型積木競速組裝比賽，總共分9梯次，180組親子參加比賽，一起動動腦組裝首次曝光的桃園捷運綠線車廂模型，桃園市長鄭文燦3日特別前往為參賽者加油打氣，並小試身手，完成等比例縮小的捷運綠線車廂積木。

▲桃園軌道願景館積木組裝賽，桃園捷運綠線車廂模型首次曝光。（圖／捷工局提供）

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▲桃園市長鄭文燦完成等比例縮小的捷運綠線車廂積木。（圖／捷工局提供）

「堆積軌道夢．積木快手我最勁」活動，從4月2日至4月4日，網路報名者90名，現場比賽前，每個梯次亦開放10個名額參賽，參加比賽者以12歲以下（包括12歲）為主，由一名家長陪同參賽，比賽時間30分鐘，必須將200片積木組裝完成，最快完成者（每組前三名）可獲得捷運局吉祥物-捷寶公仔。

▲桃園軌道願景館積木組裝賽，桃園捷運綠線車廂模型首次曝光。（圖／捷工局提供）

截至比賽第二天，最快完成組裝的，是遠從台南來的李皇頡小朋友，小學一年級，平常就喜歡積木遊戲，獨立完成200片積木組裝；連續兩天的比賽，參賽者多半由爸媽陪同，也有熱血阿公一起參與，雖然不是每一組都能夠在時間內完成，但是親子同樂，培養默契感情，親手打造未來的捷運綠線車廂。

兒童節前夕，館內也增設全新的「桃園捷運綠線車廂背板」搭配桃園國際機場新地標－女王頭塔台場景，大小朋友搶著跟市長拍照，提早體驗搭乘桃園捷運綠線。

捷運工程局陳文德局長表示，桃園捷運綠線車廂去（2020）年透過網路投票，10餘萬名桃園市民票選出綠意盎然車款，車頭微傾28度，搭配大面積的弧形車窗， LED內崁式車燈，車身鋁合金打造，簡潔流線的造型受到各界好評；今年搭配軌道願景館兒童節主題活動，特別開發出適合親子共同組裝的微型積木車廂鑰匙圈，在「堆積軌道夢．積木快手我最勁」比賽首次曝光。包括市議員陳美梅、桃園區長陳玉明、台灣基進桃園黨部執行長藍士博等均一同出席活動。

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