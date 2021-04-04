太魯閣出軌桃園4死、30傷　鄭文燦捐1個月薪資

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，造成51死、200人輕重傷，衛福部為此成立捐款帳戶。死傷名單中，桃園市目前有4人罹難、30人受傷，桃園市長鄭文燦也捐出1個月薪資。

鄭文燦4日在臉書表示，台鐵太魯閣號這次的意外事故，造成巨大的傷亡，不僅國內外媒體高度關注，國人同胞也籠罩在這樣低抑的氛圍中，同感哀傷不捨。

鄭文燦指出，這次不幸的意外，事故家屬面對失去至親的傷痛，或是家人受傷的遭遇，看見一幕幕泉湧的淚水，無言的大悲，而許多傷者從現場衝擊到醫院病床，心情迄今無法平復，市府團隊也正竭盡所能，全力協助善後事宜，包括傷患轉院、後事辦理、慰問金及心理諮商等，希望減輕家屬的傷痛與負擔。

鄭文燦提到，除了政府必須全力救災復原外，他也將捐出1個月薪資所得至衛福部募款窗口，希望此時此刻，能多盡一份心力，桃園市有30位市民受傷，4位遭逢巨變亡故，市府也會全程陪伴他們的家人度過生命的難關。

最後，鄭文燦呼籲，請大家在這個時刻伸出援手，給予溫暖打氣，也能彼此互相扶持，以捐款方式，協助家屬後續善後事宜，相信大家團結一起，能給予更多的後援，共同並肩而行，祈求亡者安息，傷者平安。

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