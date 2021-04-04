桃園兒童玩具圖書館現代機器人+二手玩具交流　孕育孩子夢想

▲桃園兒童玩具圖書館位於大湳森林公園，前身為大湳營區。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日出席「桃園市立圖書館兒童玩具圖書館」試營運啟用典禮時表示，座落於大湳森林公園的兒童玩具圖書館，其所在地大湳森林公園前身為大湳營區，經市府爭取撥用後，活化7棟舊營舍，改造為兒童玩具圖書館，並與祥儀慈善文教基金會及台灣玩具圖書館協會合作，由2單位提供現代機器人及二手玩具供大家交流。

▲小朋友嚐試玩「音樂貓咪」玩具。（圖／市府提供）

兒童玩具圖書館館內圖書區館藏約1萬5,000冊書籍，遊戲區約有600組玩具，並設有5大類數位互動設施，同時館內也設置玩具修復站、二手玩具交換，讓7棟館舍結合成完整的生態玩具圖書基地，非常有創意。

▲▼桃園兒童玩具圖書館。（圖／市府提供）

另外，國際同濟會台灣分會桃園區主席胡家智也代表同濟會加碼捐贈2台行動玩具車，增添兒玩館服務廣大市民朋友的行動力。鄭市長也說，玩具教育路漫長，歷經許多努力與波折，兒童玩具圖書館正式試營運，兒玩館是大家夢想的起點，從零到一、從無到有，已然邁入第一步，期許未來兒童玩具圖書館搭配鄰近的桃園市立圖書館大湳分館及兒童美術館，努力孕育孩子的夢想，也歡迎大小朋友前來體驗。

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