太魯閣號出軌意外　徐國勇趕赴現場坐鎮

記者陳家祥／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車第2、3節車廂出軌。內政部表示，部長徐國勇已指示花蓮縣警察局及鐵路警察局全力協助現場交通及救災作業，並預計在下午趕赴現場坐鎮。

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

內政部指出，部長徐國勇已指示花蓮縣警察局及鐵路警察局全力協助現場交通及救災作業，並已派遣消防署特種搜救隊於11時20分搭乘空中勤務總隊直升機，先行至災害現場，成立內政部前進協調所，徐國勇也正趕往事故現場，預計今日下午抵達現場坐鎮指揮，協調災害現場救助事宜。

台鐵408次太魯閣號列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。