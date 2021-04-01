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教會活動男女混宿！男大生性侵15歲國中女產子　牧師提50萬出養和解

▲▼女國中生媽媽（左）、台北市議員應曉薇（右）。（圖／記者袁茵攝）

▲女國中生媽媽（左）、台北市議員應曉薇（右）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

一名20歲就讀神學院的男大生，2年前透過教會活動認識當時年僅15歲的女國中生，結果因為教會安排「2男1女」同房，使男大生與女國中生發生性關係，導致女方懷孕、日前生產。台北市議員應曉薇接獲女國中生母親陳情，1日舉辦記者會，痛批男大生至今都沒出面負責，且牧師還希望私下和解，甚至提出要出養等意見，連女國中生都知道小嬰兒是無辜的，「你這牧師慚愧不慚愧？」

應曉薇1日在台北市議會召開「痛不欲『生』的愚人節玩笑，被神遺忘的嬰兒誰眷戀？」記者會，會中請到女國中生媽媽出席。應曉薇提及，該女國中生平常相當乖巧，因為信仰宗教而到教會當義工，某次因為活動到太晚，所以教會提供留宿點，沒想到卻是「2男1女」共室，結果使女方遭到其中一名當時已滿18歲的男大生性侵。

▲▼台北市議員應曉薇1日召開「週刊王報導16歲小媽媽的母親發表公開信」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員應曉薇1日召開記者會。（圖／記者袁茵攝）

應曉薇指出，該女學生於日前剛產子，但教會牧師卻提出希望私下和解，願給女學生50萬元，讓嬰兒交給教會出養等建議；而男大生僅派媽媽出來關心，也同樣說出要出養等方式。由於該女學生家庭為低收，已請社會局、衛生局、民政局和教育局成立專案小組協助，以及婦幼隊進行筆錄。

北市社會局長周榆修表示，以兒童權利公約來看，應該要以兒童福利為最大優先，以原生家庭為主，這也是面對嬰兒該有的責任，而此案後續，北市社會局會盡最大力量協助。

北市警局婦幼隊則說，此案接獲醫院通報後，已經派員去醫院取得相關證物，啟動偵查等相關作為，並報請檢察官偵辦，現在就等完成相關人士筆錄、搜集調查證據後，立刻送地檢署偵辦。

北市教育局副局長陳素慧提及，該女學生在七年級（國中一年級）時，曾經接觸過問題處理和情緒管理的校外資源課程，但那時還沒有校外人士入校的規定，未來會依照109年教育部的要求，各校訂定校外人士入校協助教學資源，審查教學內容和講師學經歷。

不過，應曉薇痛批，北市教育局沒有同理心，且引薦學生認識教會的國中也在推卸責任，該校長解釋說對方已經畢業了，但這名女學生就是從學校接觸到該教會的，難道是活該倒楣嗎？

律師吳威廷指出，該名男大生已經涉嫌違反《刑法》第227條規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑，受害家屬可向對方提起認領之訴，並要求支付相關撫養費用。

應曉薇表示，目前男方皆未出面面對，但女方相當堅強且勇敢，儘管被欺騙，仍向媽媽道歉，且還說要一同面對此問題，並拒絕小嬰兒出養；相比之下教會牧師煽動女方出養小孩，剝奪小嬰兒的權益，恐讓小嬰兒一誕生就無父無母，相當離譜。

最後，應曉薇強調，希望男大生就讀的學校妥善處理，立即開除該名學生，他也要呼籲男大生「做錯事勇於承擔」，不要因為個人行為破壞學校清譽；另外合理懷疑受害少女不僅一人，若還有他人受害，可聯繫其議員辦公室團隊。

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