快訊／太魯閣號出軌　北市派救護車5台、搜救隊20人馳援

記者陳家祥／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車有2、3節車廂出軌。對此，北市府表示，北市消防局第一時間聯繫花蓮縣政府詢問是否需要支援，目前將出動救護車5台、搜救隊20人前往，後續視狀況隨時增派支援。

台鐵表示，受到408車次於東正線出軌影響，台鐵自9點28分起和仁站至崇德站間南下／北上列車，以西正線單線行車，列車有延誤情形敬請見諒。預估回復間為2日晚間6點。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）