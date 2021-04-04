林佳龍請辭　國民黨「4點質疑」：徹查系統性原因與督導責任才是根本

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊詩益攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，截至目前造成48死198傷，交通部長林佳龍已向總統府、行政院口頭請辭。對此，國民黨強調，負起政治責任只是作為執政黨的基本下限，徹查系統性原因與督導責任才是根本。

林佳龍4日上午受訪時表示，他會負起最後責任，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，強調他現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，「會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任」。

對於傳出林佳龍已向府方請辭，行政院發言人羅秉成證實，行政院長蘇貞昌接獲林佳龍口頭請辭電話，但他仍肯定其負責任態度，「但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現」。

國民黨表示，負起政治責任只是作為執政黨的基本下限，徹查系統性原因與督導責任才是根本，包括：為何台鐵局長自一月離任後由次長代理，缺乏專業領導懸缺至今？為何普悠瑪檢討報告建議2020年底完成的「邊坡檢測系統」至今未完成？為何施工商前科紀錄惡劣卻能繼續承包施工？為何交通部門網路大內宣預算屢屢增加，安全措施卻似乎並非優先重視事項？

國民黨強調，對於根本心態的徹底檢討改善，才是阻止下一次悲劇重覆發生的關鍵因素。

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