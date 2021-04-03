司機員媽「希望兒子沒有痛」　江啟臣鼻酸：不分朝野一起面對悲劇

記者羅婉庭／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生出軌事件，造成重大傷亡，國民黨主席江啟臣昨晚與台中市長盧秀燕一同前往慰問殉職司機員的家屬。江啟臣3日表示，感謝第一時間奔赴現場的救難人員，希望相關部門，加速後續現場整理、亡者鑑識工作，讓家屬可以處理治喪後續。「我們不分朝野黨派，一起協助處理面對這件悲劇。」

江啟臣下午於臉書發文表示，昨晚與盧秀燕到不幸殉職的台鐵司機袁淳修豐原老家探視。「希望兒子沒有痛」，袁媽媽悲從中來的這句話，說出多少死傷者家屬的心聲，也讓他不禁鼻酸。





▲盧秀燕、江啟臣探視司機員母親。（圖／文傳會提供）

江啟臣指出，看到罹難者名單，很高比例是才二十多歲的年輕人，才要綻放的生命就此殞落，更讓人心痛。當下，他聯繫了花蓮縣黨部主委張峻，請黨部全力協助家屬慰問及後續處理事宜。

至於事後調查、檢討，江啟臣認為，如何提升台鐵的管理與旅運安全，是第一要務。「這麼重大的事故，絕不能只歸咎到包商個人疏忽就了事。台鐵局對鐵路沿線工程如何監督？」他說，工地空間設計與進出管理，安全規範是否周延？有無落實？這都需要優先追查釐清，尋思如何改進。

▲台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修前年才結婚。（圖／翻攝台鐵）

▲太魯閣殉職司機員袁淳修。（圖／翻攝臉書）

其他人也看了這些...

►太魯閣號事故 蔡英文：請參與救難同仁持續努力

►蘇貞昌：對太魯閣意外罹難家屬和受害乘客表示最大歉意

►太魯閣號出軌意外 運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

►振興一下我們的美麗