7大疑點待釐清！　太魯閣號事故釀台鐵「70年來最嚴重事故」

▲台鐵太魯閣號列車撞上滑落邊坡的工程車，釀重大傷亡。（圖／記者蕭可正攝）

記者張靖榕／綜合報導

台鐵70年來最嚴重傷亡的太魯閣號撞車事故，釀51死、188人受傷，此次事件凸顯了台鐵與承攬廠商的工程執行和監督「出問題」，但主要權責有待後續追究，並且此次事故仍有諸多問題點需要釐清。

台鐵局與承攬工程公司事故責任歸屬

台鐵花蓮大清水段邊坡工程本應在年前完工，卻一再延宕至清明連假，更因承攬工程公司老闆李義祥將工程車未依規定停放，而且還是較重的車頭朝下，滑落邊坡釀成台鐵408次太魯閣號高速撞上的重大死傷結果。

李義祥在3日獲花蓮地方法官裁定50萬元交保後，僅回答「有拉手剎車」，但是在事故現場撞毀的工程車上，卻被發現停留在空檔。

台鐵局副局長杜微指出，原定1月完工的工期展延是因台鐵考慮到連續假期期間，進行明隧道工程會增加疏運風險，因此展延工期，花蓮工務段也同意此決定；然而工務段有要求「假日不可施工，或需要變更施工方式」，但工程公司人員停工返回工地現場，釀成清明年假出事，也凸顯監督單位的可能的失職情況。

邊坡旁有無明文規定設置護欄

國家運輸安全委員會3日質疑事故原因，指出事發地是否應設置圍籬。杜微表示與該承包商的合約中沒有明文規定需要設立邊坡，但施工計劃書中有要求必須防止車輛出入，應依照交通安全計畫辦理，避免災害事故發生，也必須針對列車被物體飛落擊中進行防護。至於合約中是否有不周延的地方，台鐵局仍須加以釐清。

交通部次長王國材表示，初步認為廠商有違反合約的狀況，「我個人覺得有疏失」。

台鐵70年來最嚴重死傷事故

此次事故造成51死、188人受傷，外界質疑太魯閣號開放120名站票，是否是擴大此次死傷的原因。對此交通部表示，站票沒有紀錄的關係，因此無法掌握每一位旅客的身分或當時在哪一節車廂，待台鐵局確認後，若開放站票與傷亡嚴重有直接關聯的話，就有必要進行檢討。

承攬廠商過去有諸多不良紀錄

承攬該項工程的公司負責人李義祥，也是將工程車違規停放邊坡的當事人，他的公司義祥工業社、義程營造股份有限公司，2007年、2008年皆有違法事件，2013年更因接下花蓮縣政府橋梁修復工程，不但沒完成工程還要員工以電腦繪圖軟圖「小畫家」修圖詐領施工費，2014年更有員工駕駛疑似故障的工程車，墜落山谷死亡。

擁有諸多不良紀錄的廠商卻得標，台鐵是否事先知情，而營造商有無提出施工防災計畫書和交通維持計畫書，目前也尚未知曉。

根據《聯合報》報導，台北市土木建築學會理事長余烈指出，政府公共工程均會要求廠商提交，若當初有提交並送外不審查，「相信太魯閣號就會出事。」余烈也指出，本次事故身為業主的台鐵責任難辭其咎。