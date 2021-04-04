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7大疑點待釐清！　太魯閣號事故釀台鐵「70年來最嚴重事故」

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車撞上滑落邊坡的工程車，釀重大傷亡。（圖／記者蕭可正攝）

記者張靖榕／綜合報導

台鐵70年來最嚴重傷亡的太魯閣號撞車事故，釀51死、188人受傷，此次事件凸顯了台鐵與承攬廠商的工程執行和監督「出問題」，但主要權責有待後續追究，並且此次事故仍有諸多問題點需要釐清。

台鐵局與承攬工程公司事故責任歸屬

台鐵花蓮大清水段邊坡工程本應在年前完工，卻一再延宕至清明連假，更因承攬工程公司老闆李義祥將工程車未依規定停放，而且還是較重的車頭朝下，滑落邊坡釀成台鐵408次太魯閣號高速撞上的重大死傷結果。

李義祥在3日獲花蓮地方法官裁定50萬元交保後，僅回答「有拉手剎車」，但是在事故現場撞毀的工程車上，卻被發現停留在空檔。

台鐵局副局長杜微指出，原定1月完工的工期展延是因台鐵考慮到連續假期期間，進行明隧道工程會增加疏運風險，因此展延工期，花蓮工務段也同意此決定；然而工務段有要求「假日不可施工，或需要變更施工方式」，但工程公司人員停工返回工地現場，釀成清明年假出事，也凸顯監督單位的可能的失職情況。

邊坡旁有無明文規定設置護欄

國家運輸安全委員會3日質疑事故原因，指出事發地是否應設置圍籬。杜微表示與該承包商的合約中沒有明文規定需要設立邊坡，但施工計劃書中有要求必須防止車輛出入，應依照交通安全計畫辦理，避免災害事故發生，也必須針對列車被物體飛落擊中進行防護。至於合約中是否有不周延的地方，台鐵局仍須加以釐清。

交通部次長王國材表示，初步認為廠商有違反合約的狀況，「我個人覺得有疏失」。

台鐵70年來最嚴重死傷事故

此次事故造成51死、188人受傷，外界質疑太魯閣號開放120名站票，是否是擴大此次死傷的原因。對此交通部表示，站票沒有紀錄的關係，因此無法掌握每一位旅客的身分或當時在哪一節車廂，待台鐵局確認後，若開放站票與傷亡嚴重有直接關聯的話，就有必要進行檢討。

承攬廠商過去有諸多不良紀錄

承攬該項工程的公司負責人李義祥，也是將工程車違規停放邊坡的當事人，他的公司義祥工業社、義程營造股份有限公司，2007年、2008年皆有違法事件，2013年更因接下花蓮縣政府橋梁修復工程，不但沒完成工程還要員工以電腦繪圖軟圖「小畫家」修圖詐領施工費，2014年更有員工駕駛疑似故障的工程車，墜落山谷死亡。

擁有諸多不良紀錄的廠商卻得標，台鐵是否事先知情，而營造商有無提出施工防災計畫書和交通維持計畫書，目前也尚未知曉。

根據《聯合報》報導，台北市土木建築學會理事長余烈指出，政府公共工程均會要求廠商提交，若當初有提交並送外不審查，「相信太魯閣號就會出事。」余烈也指出，本次事故身為業主的台鐵責任難辭其咎。

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