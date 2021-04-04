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太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光　10分鐘後山洞成死亡煉獄

記者許力方、郭世賢／綜合報導

台鐵408次太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，2日上午9時28分在花蓮清水隧道出軌，有鐵道迷事發前在宜蘭武塔站拍下列車奔馳的畫面，沒想到10分鐘後得知悲劇，51條生命在短短時間內被帶離，讓他心情沉重。畫面則記錄下司機員袁淳修和助理司機員江沛鋒值勤的最後身影，兩人神情認真專注，網友看得鼻酸，感謝2名駕駛員堅守本分。

▲▼ 太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光　10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

▲太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光。（圖／林劭劭授權提供）

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拍攝者「林劭劭」3日透過YouTuber上傳這段30秒的影片，清楚記錄下太魯閣號行經武塔站的畫面，只見右方的袁淳修戴著帽子、墨鏡和口罩，一旁江沛鋒身穿反光背心，兩人在車頭神情專注，載著一車乘客順利通過，維護行車安全，沒想到卻無法抵達終點，10分鐘後，在距離約38公里後的清水隧道撞擊闖入的工程車出軌。

▲▼ 太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光　10分鐘後山洞成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

▲太魯閣號奔馳過武塔站，10分鐘後成死亡煉獄。（圖／林劭劭授權提供）

▲▼太魯閣號罹難司機員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲袁淳修和江沛鋒最後一刻急煞殉職，7、8節車廂變形死傷嚴重。（圖／記者黃宥寧、郭世賢翻攝）

33歲的袁淳修為台中豐原人，原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次連假調度改跑太魯閣號不幸枉死，工程車砸中列車的第一時間，乘客都有感受到緊急煞車，一直有停頓，之後劇烈撞擊、車體震動後停止下來，脫逃才發現車體擠壓變形，卡在山洞裡，2名駕駛盡忠職守至最後一刻不幸殉職，拼了命也要保護全車乘客。

林劭劭寫道，當天拍完408次後等待鳴日號登場，卻接到震撼的消息，竟在鄰近的清水隧道發生出軌事故，伴隨慘不忍睹的畫面，他才瞭解嚴重性，讓他心情沉重一整天，「10分鐘前才看到2名駕駛員，10分鐘後卻無聲無息地被生命的無常帶離人世」，不只司機，數十名乘客也罹難，加上這列車是他曾經狂熱去搭、去拍的Hello Kitty彩繪車編組，感情早已根深蒂固，深感難受。

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