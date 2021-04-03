　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太魯閣號意外新增美籍人士1死1失蹤　外交部：已聯繫AIT說明

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌意外已釀50死，搜救團隊持續搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，造成50人死亡的重大意外。3日新增1名美籍人士不幸罹難，另有1名同行的美籍人士失蹤，尚由搜救人員協尋中。對此，外交部長吳釗燮已親自致電美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）說明我國政府協處情形，美方表示感謝，並已聯繫罹難者家屬處理後續事宜。

外交部表示，會持續與內政部、交通部、衛生福利部、國防部、法務部及指揮中心等相關救災單位保持密切聯繫及合作，並掌握影響的外籍人士提供緊急協助。

另外，外交部指出，國際社會對我國政府及人民的關切及慰問持續湧入，至3日中午為止，共計接獲來自我國友邦等及理念相近的80個國家及國際組織、超過600名包括各國元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向我國表達誠摯慰問與哀悼。

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車在遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正翻攝）

許多我國友邦及理念相近國家的元首、行政及外交首長均親自表達慰問。繼日本首相菅義偉及捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）公開親表慰問後，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo）、諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）、尼加拉瓜總統奧德嘉（José Daniel Ortega Saavedra)均致函總統蔡英文，表達深切慰問。宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）及聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）也以推文或臉書貼文慰問。在歐洲，除芬蘭總統首度推文外，英國外相、捷克丶拉脫維亞丶愛爾蘭等國外長丶葡萄牙丶立陶宛等國外交部亦推文表達哀悼。

截至3日中午12點為止，計有美國、歐盟、日本、貝里斯、史瓦帝尼王國、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、阿根廷、澳大利亞、奧地利、比利時、波札那、保加利亞、加拿大、捷克、斐濟、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、韓國、科威特、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、奈及利亞、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、南非、西班牙、瑞典、泰國、土耳其、英國、越南、薩爾瓦多、烏拉圭、墨西哥、智利、哥倫比亞、委內瑞拉、巴西、厄瓜多、玻利維亞、希臘、挪威、瑞士、中美洲統合體、中美洲議會、歐洲議會、北約等80個國家及國際組織、超過600名國家元首、政府及外交首長、官員、國會議員、駐台使節及代表、學者專家、友人以聲明、節略、唁函、簡訊、電郵、致電或在臉書、推特發文等方式，向我國政府與人民表達哀悼及慰問。

此外，日本台灣交流協會會長大橋光夫也致函蔡總統，申致哀悼，並祝福受傷者早日康復。美國國務院則於美東時間2日例行記者會中主動宣布，向此不幸事故表達深沉的哀悼，美方願意提供一切可能的協助，盼台灣能在此困難時刻，獲得平安與慰藉。

為對此次交通事故傷亡者的深沈悼念與追思，國內各公務機關自本日起降半旗3天。值此全國哀痛之際，外交部對各國元首、閣員、國會議員、政要、國際組織及各界友人對我方所申致的慰問與關懷，表達由衷謝忱。

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬心痛哭吼：妳每次都聽到了，不改進！

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台我軍立即廣播驅離

稱國不泰民不安遭出征…張善政解釋了　「對照近月諸事非常寫實」

連勝文為太魯閣號傷者打氣　「撐過了這段路，黎明一定會到來！」

台鐵傳卸責…游淑慧「氣到想哭！」　痛罵無恥者永保安康

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆：全台灣就你過的最爽

太魯閣號50死！台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

宋楚瑜盼：不再有悲劇　理性檢討、務實改善才能避免遺憾

「50條性命不是任何人下台能彌補」　江啟臣：台鐵應上緊螺絲改革

司機員媽「希望兒子沒有痛」　江啟臣鼻酸：不分朝野一起面對悲劇

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

亞裔老兵被說「長得不夠美國人」　掀上衣露傷疤質問：夠不夠愛國

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬心痛哭吼：妳每次都聽到了，不改進！

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台我軍立即廣播驅離

稱國不泰民不安遭出征…張善政解釋了　「對照近月諸事非常寫實」

連勝文為太魯閣號傷者打氣　「撐過了這段路，黎明一定會到來！」

台鐵傳卸責…游淑慧「氣到想哭！」　痛罵無恥者永保安康

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆：全台灣就你過的最爽

太魯閣號50死！台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

宋楚瑜盼：不再有悲劇　理性檢討、務實改善才能避免遺憾

「50條性命不是任何人下台能彌補」　江啟臣：台鐵應上緊螺絲改革

司機員媽「希望兒子沒有痛」　江啟臣鼻酸：不分朝野一起面對悲劇

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬心痛哭吼：妳每次都聽到了，不改進！

猛威爾無安打比賽　韓媒也關注：多達142球創中職第11場

統一獅聯名超人力霸王　江辰晏兒子是鐵粉

大專足聯／北市大對決輔大鏖戰至PK勝出奪冠　驚險守住三連霸

協助太魯閣號事故　攻城獅球員、隊職員自發性捐出薪資共50萬

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

春天氣喘、高血壓機率增！「喝芹菜汁、涼拌菠菜」3大神招舒緩

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

第一金證券董座全家坐「第8車廂」　侯友宜悄赴醫院探視

台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

賠償金破3億！太魯閣號出軌釀50死　40年最慘軌道事故

F-5失事、太魯閣號50死　孫大千：無能廢物政府

教會男女混宿　男大生性侵國中女產子

慟！太魯閣司機罹難　母親心痛發聲

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆

台鐵工程奪50命　趙少康回顧4歷史案件：務必給罹難者家屬交代

「希望兒子沒有痛」...太魯閣殉職司機母痛心

傳台鐵定調卸責　徐巧芯轟：道貌岸然

悼念太魯閣號罹難者　行政院下令：明起全國下半旗3日

太魯閣列車出軌50死　42國對台灣表達關心慰問

新北男窩藏1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

馬英九「心碎難眠」：全民當罹難者家屬堅強後盾

更多熱門

相關新聞

太魯閣站票惹議！學者曝「全車最危險地方」

太魯閣站票惹議！學者曝「全車最危險地方」

台鐵太魯閣號發生出軌意外，外界質疑，開放120名站票恐怕對於傷亡影響很大。對此，學者直言，「賣站票一定會有影響」，尤其在高速行時下，絕對不要站在列車與列車的中間，這是全車最危險的地方，一撞就飛出去；對於這次的事件，後續也需重新評估「站票」的風險。

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

快訊／太魯閣50死！李義祥現身：對不起

快訊／太魯閣50死！李義祥現身：對不起

太魯閣號事故台南市民2人罹難黃偉哲哀悼

太魯閣號事故台南市民2人罹難黃偉哲哀悼

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

關鍵字：

太魯閣號出軌台鐵清明節外交部

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面