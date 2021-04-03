太魯閣號意外新增美籍人士1死1失蹤　外交部：已聯繫AIT說明

▲太魯閣號出軌意外已釀50死，搜救團隊持續搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，造成50人死亡的重大意外。3日新增1名美籍人士不幸罹難，另有1名同行的美籍人士失蹤，尚由搜救人員協尋中。對此，外交部長吳釗燮已親自致電美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）說明我國政府協處情形，美方表示感謝，並已聯繫罹難者家屬處理後續事宜。

外交部表示，會持續與內政部、交通部、衛生福利部、國防部、法務部及指揮中心等相關救災單位保持密切聯繫及合作，並掌握影響的外籍人士提供緊急協助。

另外，外交部指出，國際社會對我國政府及人民的關切及慰問持續湧入，至3日中午為止，共計接獲來自我國友邦等及理念相近的80個國家及國際組織、超過600名包括各國元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向我國表達誠摯慰問與哀悼。

▲台鐵太魯閣號列車在遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正翻攝）

許多我國友邦及理念相近國家的元首、行政及外交首長均親自表達慰問。繼日本首相菅義偉及捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）公開親表慰問後，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo）、諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）、尼加拉瓜總統奧德嘉（José Daniel Ortega Saavedra)均致函總統蔡英文，表達深切慰問。宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）及聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）也以推文或臉書貼文慰問。在歐洲，除芬蘭總統首度推文外，英國外相、捷克丶拉脫維亞丶愛爾蘭等國外長丶葡萄牙丶立陶宛等國外交部亦推文表達哀悼。

截至3日中午12點為止，計有美國、歐盟、日本、貝里斯、史瓦帝尼王國、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、阿根廷、澳大利亞、奧地利、比利時、波札那、保加利亞、加拿大、捷克、斐濟、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、韓國、科威特、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、奈及利亞、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、南非、西班牙、瑞典、泰國、土耳其、英國、越南、薩爾瓦多、烏拉圭、墨西哥、智利、哥倫比亞、委內瑞拉、巴西、厄瓜多、玻利維亞、希臘、挪威、瑞士、中美洲統合體、中美洲議會、歐洲議會、北約等80個國家及國際組織、超過600名國家元首、政府及外交首長、官員、國會議員、駐台使節及代表、學者專家、友人以聲明、節略、唁函、簡訊、電郵、致電或在臉書、推特發文等方式，向我國政府與人民表達哀悼及慰問。

此外，日本台灣交流協會會長大橋光夫也致函蔡總統，申致哀悼，並祝福受傷者早日康復。美國國務院則於美東時間2日例行記者會中主動宣布，向此不幸事故表達深沉的哀悼，美方願意提供一切可能的協助，盼台灣能在此困難時刻，獲得平安與慰藉。

為對此次交通事故傷亡者的深沈悼念與追思，國內各公務機關自本日起降半旗3天。值此全國哀痛之際，外交部對各國元首、閣員、國會議員、政要、國際組織及各界友人對我方所申致的慰問與關懷，表達由衷謝忱。