50人命喪太魯閣號　馬英九「心碎難眠」：全民當罹難者家屬堅強後盾

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台鐵重大傷亡事故，前總統馬英九3日表示，事故現場的慘況，衝擊每一位國人的心，讓人心碎難眠。但越是艱難的時刻，越凝聚台灣人民的心，相信全國民眾都願成為傷者與罹難者家屬的堅強後盾，用最深的關懷，攜手陪伴他們度過難關。

台鐵太魯閣列車太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道因工程車撞擊導致出軌，釀成50人死亡，逾百人輕重傷。

對此，馬英九上午於臉書發文表示，昨天台鐵發生半世紀來最嚴重的意外事故，對台灣來說，又是令人悲痛心碎的一天。50名乘客不幸罹難，上百人輕重傷；即使平安脫困，也在獲救者的心頭留下陰影與創傷。

馬英九說，全力搶救，釐清事故原因，恢復社會大眾對公共運輸安全的信心，是政府必須負起的責任。再大的風雨終會平息，再深的傷痛終會過去，讓我們相互扶持，一起為罹難者致哀，為傷者祈福；願亡者安息，傷者早日康復，生者堅強，台灣平安。

整起意外起因是一輛工程車手煞車沒拉，導致工程車滑落邊坡撞到太魯閣號，台鐵已擬向廠商進行求償。台鐵表示，工程車未進行工程時，不應停在斜坡上，將釐清工程車停在斜坡上的原因。

其他人也看了這些...

►太魯閣號事故 蔡英文：請參與救難同仁持續努力

►蘇貞昌：對太魯閣意外罹難家屬和受害乘客表示最大歉意

►太魯閣號出軌意外 運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

►振興一下我們的美麗