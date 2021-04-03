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社會 社會焦點 保障人權

隧道裡都是血腥味跟肉味…特搜大隊「拉出一對大臂」：軀體全碎了

記者陳雕文／新北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9點多發生出軌事件，該列車共8節車廂，多節車廂發生出軌、變形，列車司機員等51人不幸罹難；新北市特搜大隊立即前往支援，隊員難過表示，「現場時不時吹來一陣冷風，而這陣風夾雜著血腥味跟肉味…後來在第7節車廂看到一雙手，挖開一看，竟然只剩一對大臂！」

據了解，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車旅客約350人，2日上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，撞上從邊坡滑落的工程車，導致工程車卡在隧道口，列車則偏離軌道擦撞隧道壁，多人卡在變形的車廂失去呼吸心跳。

▲▼太魯閣號出軌,車頭。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼太魯閣號撞上工程車導致出軌，車頭整個被削掉剩一半。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼太魯閣號出軌。（圖／翻攝記者爆料網）

27歲楊姓特搜隊員（剛進特搜大隊4個月）說，「前往現場支援時，原本聽到消息通報說20多人死亡，然後過了一陣子又變成30多人，到了現場已經變成40多人罹難！看到現場後深感震驚，沒想到現場這麼慘烈…」

楊員表示，「到達現場就看到列車已經翻覆，路非常難走，所以先爬雙節梯到車頂，再走到狀況最嚴重的7、8節車廂，沿途可以看到左邊一具遺體、右邊又一具遺體，還能看到不同搜救隊在各個區域搶救受困的遺體，喊著要人力支援。

▲▼新北消防員負責破壞車體救人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北消防員持續破壞車體搶救。（圖／記者陳雕文翻攝）

楊員解釋，「每具遺體都是從車廂底部拉到車頂再搬運出去，每一具遺體從脫困到運送出去都要8到10人協助搬運；當我們進入第7節車廂時，在尾端看到一位阿姨的遺體，但她只露出部分額頭，其他軀幹都被車門壓住，花40到50分鐘協助脫困，過程中還會踩到阿姨的部分遺體，那時候一直在心裡默念，『阿姨對不起，我是在幫妳，希望妳不要介意』」最後成功幫阿姨全屍脫困。

楊員說，「當時在協助阿姨脫困時，也有發現旁邊有一雙手，當時只覺得，應該跟阿姨一樣，其他軀體被壓住。阿姨脫困後，我們又花了30到40分鐘把障礙物清開，要協助另一具遺體脫困，但最後發現，只剩一雙大臂，軀幹已經全碎了」

▼楊姓隊員表示，這是他人生第一次看到這麼慘烈的畫面，現場時不時吹來冷風，而這陣風又夾雜著血腥味跟肉味。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼楊姓特搜隊員。（圖／記者陳雕文攝）

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