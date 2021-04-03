單純「人為疏失」釀出軌意外？台鐵工會斷言：問題沒那麼簡單！

▲太魯閣號發生出軌事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生太魯閣號出軌事故，意外導致50人罹難。台鐵產業工會理事長王傑表示，普悠瑪事故發生至今快滿3年，台鐵對於改革作業仍是敷衍與漠視態度，受到人力緊縮影響，工程都得外包廠商施作，廠商素質不一，台鐵又疏於監督管理，「難道這只是單純意外跟人為疏失嗎？我們覺得問題沒有那麼簡單！」

王傑今日表示，2018年發生台鐵普悠瑪事故，至今已快滿三年，各單位都不斷呼籲台鐵局應徹底改革，台鐵卻仍是以敷衍、漠視態度處理，「難道這只是單純意外跟人為疏失嗎？我們覺得問題沒有那麼簡單！」

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對於外界認為台鐵局應儘速公司化，王傑則表示反對，他說，「公司化不能解決所有問題，當國家都無法經營國營企業，公司化會好嗎？以中華郵政、中華電信為例，公司化後人才流失嚴重，薪資待遇也更低落」。

▲出軌事故現場持續搜救與搶修中。（圖／記者郭世賢翻攝）

王傑表示，「台鐵本來就有運工機電的維修保養體系，近年來人力流失，只能不斷發包外包廠商，如今工務、機務單位人力不足，發包單位素質不一，台鐵也難以掌控承包商，發生事故只能由全民買單」。

王傑表示，公安、台鐵文化大有問題，沒有謹慎看待工程安全管制，不只沒有圍籬等安全防護措施，假日不該出現的工程車也隨意停放，種種疏失導致意外發生，顯見台鐵並沒有特別重視工安。

針對台鐵內部長官今日被爆出要求「卸責」一事，王傑表示，台鐵高層在發生狀況後，往往都會以卸責方式處理，如普悠瑪事故改革也沒有落實，長官指示記過了事。

根據台鐵統計，今年1月底共有15774名員工，與2017年底的13851人相比，共增加2193人。台鐵局也強調，現階段全體同仁以搶救、搶修、搶通以及傷亡旅客與家屬的協助、撫慰、照護為優先全力投入，事故調查則全力配合運安會調查作業。