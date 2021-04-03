搬「2法條」秒懂太魯閣肇責　李正皓轟：出事李義祥就要負全責

▲李正皓搬出法條，抨擊李義祥工程疏失。（圖／翻攝李正皓臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因事故造成50死178傷意外，車所屬的義祥工業社負責人李義祥訊後，法院3日裁定裁定50萬元交保、限制住居。對此，名嘴李正皓搬出兩條法條，讓李義祥插翅也難飛。

太魯閣事故發生後，李義祥第一時間就被警察帶回偵訊，2日晚間11時許複訊，檢方認定李男罪刑重大，向法院聲請羈押禁見，不過3日稍早法院認為沒有羈押必要，裁定50萬元交保、限制住居，對此，檢方感到相當憤怒，表示將提抗告。

李正皓則搬出《交通部鐵路改建工程局鐵路沿線施工行車安全工作要點》，抨擊李義祥的工程疏失；根據第四條規定，在鐵路沿線施工後必須留置於現場之機器、工具及材料等應有妥善之安全措施，並派人看管。第五條，如發生危及鐵路行車安全事故，概由施工承商負全責。

李正皓認為，不論李義祥去工地做什麼、有沒有拉手煞車、停的地方是不是斜坡，只要現場沒有派人看管，出事了李義祥就要負全責。

不過有網友留言表示，「這是鐵路局卸責條文，業管機關的責任無法避免。鐵路局有監督管理職責，有改善鐵路運行安全責任，當全世界都已經在裝設光達與雷達系統對行車路線監測，當有異物侵入鐵道即可以通知行進車輛減速，在2017年鐵路局至日本考察報告已舉出鐵道改善方向，為何憾事一再發生後轉卸責任。」

▼法院裁定，李義祥以50萬元交保，檢方將提抗告。（圖／翻攝自李義祥臉書）

