太魯閣「34遺體完成指認」…還有9具待比對！花檢：死亡數可能增減

記者游宗樺、莊智勝／花蓮報導

台鐵太魯閣號昨遭滑落工程車撞擊出軌，釀成50死、146傷重大事故。花蓮地檢署檢察長俞秀端今（3日）表示，遺體的第一批檢體已由飛機送達台北，目前確認身分、並由家屬完成指認程序的死者有34人，另還有9人因肢體較不完整，還有待DNA進一步確認。

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端說明遺體指認情況。（圖／記者游宗樺攝）

俞秀端指出，目前正在積極進行DNA比對中，第一批檢體已經由飛機送抵台北，由刑事警察局、法醫研究中心進行比對作業，而第二批檢體也在路上，預計2、3天就會有結果。

俞秀端說，目前遺體共有43具，其中34具家屬已經完成指認程序，並做完筆錄，目前至少還有9具遺體因肢體較不完整，或是特徵尚未指認出來，還有待進一步比對DNA確定身分；此外，俞秀端也呼籲，若民眾認為自己有親友可能罹難，但不方便前往花蓮地檢署的話，也可以就近前往台北地檢署，檢方會提供照片供指認死者身分。

▲太魯閣事故現場現正進行吊掛移除作業。（圖／記者陳煥丞攝）

關於遺體修復方面，俞秀端表示，目前較為完整、沒有殘肢的遺體已經現場完成修復作業，並交還家屬處理；另一部分則是家屬完成指認，但因肢體較破碎，還要等待DNA比對完成，找回遺肢後才能一併修復。

此外，俞秀端也提到，目前死亡人數50人，是依照現場可判斷的數字，但其中有不少屍袋，裡面是殘缺的遺體，昨現場十分混亂，一時之間也難以確認哪個編號的屍袋與哪個編號是同具遺體，因此後續死亡人數有可能會攀升，也有可能會減少。目前現場還有部分遺肢尚未移出，將待鐵路局拖吊、移動車廂後，檢方才能再行相驗確認。

▼目前現場還有部分遺肢尚未移出，後續死亡人數可能還有增減。（圖／記者林振民攝）