媽媽悲求救難員：我找不到女兒的下半身　尋獲了！崩潰痛哭

記者郭世賢／基隆報導

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）2日上午9時28分傳出重大事故，列車行經清水隧道處時撞上闖入軌道的工程車，最新死亡已50人。基隆市消防局搜救隊2日挺進重災區，支援花蓮太魯閣救災；3日搜救隊返回基隆消防局，搜救人員說明搶救過程，現場有名媽媽說要找女兒，只見上半部的身軀，下半身遲遲未找到，這名媽媽向搜救人員呼救，希望他們能幫她找女兒的另一半身體，隊員在車廂內外搜尋，終於找到她女兒的下半身，媽媽當場放聲痛哭，一旁隊員們鼻酸都紅了眼眶。

▲太魯閣號「空間嚴重錯覺」增難度，基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市長林右昌特別指示，消防局務必全力協助救援下，總計動員特種搜救隊人員16人、義消特種搜救隊5人、救災車輛6輛及各式救災裝備器材：軍刀鋸、空拍機、SKED、救助擔架、油壓破壞組、充電式砂輪機及空氣墊型頂舉袋等，由副大隊長蘇元鏞帶隊趕往支援搶救，抵達事故現場後，即刻投入救災行列，透過搜救人員的通力合作，持續不間斷搜救與時間賽跑，期能救出更多於車箱內受困民眾。

基隆市消防局副大隊長蘇元鏞表示，在整體救援歷程中，由帶隊官至前進指揮站報到並接受救援任務指派，立即調派人員至第7、8節車廂進行搜救，穿梭於扭曲擠壓變形的第7、8節車廂協助民眾脫困及後送搬運，後續協助將周遭屍塊及罹難者遺體搬運後送，在充滿血氣味夾雜各種油料味道的隧道內，令人印象深刻且怵目驚心。

▲搜救隊過程中，現場充滿血氣味夾雜各種油料味道的隧道內，令人印象深刻且怵目驚心。

蘇元鏞說，這次很多罹難者都是小孩，在搜救過程中，現場有名媽媽說要找她女兒，只見上半部的身軀，下半身遲遲未找到，媽媽非常難過的向搜救隊員呼救，請他們幫她找女兒另一半身體，隊員在車廂內外來回搜尋，終於找到她女兒的下半身，得以拼出全身，媽媽當場放聲痛哭。

「救難現場有些斷了掌、腦漿溢出、四肢散落四處」蘇元鏞說，有許多不完整的遺體，隊員盡可能把每一塊都拼湊出來，讓家屬得以慰藉，基隆搜救隊配合確認罹難者計28具遺體，協力搬運運送至台鐵列車上，由南端運出後送，又於第6、7節車廂處協助將屍塊裝入屍袋，直至確認所有受困者皆已救出後，收拾裝具返回歸建。

3日基隆搜救隊人員已返回基隆，消防局長陳龍輝代表市府，對搜救人員無私奉獻及捨己為人的精神讚許外，也給予最高的敬意及感謝，更期許基隆特種搜救隊能持續精進各項搜救技術及救災技能，當未來面對不可預知的災害發生時，於第一時間展現最強大的救援能量。

美麗最大的祕密

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