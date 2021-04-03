　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽悲求救難員：我找不到女兒的下半身　尋獲了！崩潰痛哭

記者郭世賢／基隆報導

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）2日上午9時28分傳出重大事故，列車行經清水隧道處時撞上闖入軌道的工程車，最新死亡已50人。基隆市消防局搜救隊2日挺進重災區，支援花蓮太魯閣救災；3日搜救隊返回基隆消防局，搜救人員說明搶救過程，現場有名媽媽說要找女兒，只見上半部的身軀，下半身遲遲未找到，這名媽媽向搜救人員呼救，希望他們能幫她找女兒的另一半身體，隊員在車廂內外搜尋，終於找到她女兒的下半身，媽媽當場放聲痛哭，一旁隊員們鼻酸都紅了眼眶。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號「空間嚴重錯覺」增難度，基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市長林右昌特別指示，消防局務必全力協助救援下，總計動員特種搜救隊人員16人、義消特種搜救隊5人、救災車輛6輛及各式救災裝備器材：軍刀鋸、空拍機、SKED、救助擔架、油壓破壞組、充電式砂輪機及空氣墊型頂舉袋等，由副大隊長蘇元鏞帶隊趕往支援搶救，抵達事故現場後，即刻投入救災行列，透過搜救人員的通力合作，持續不間斷搜救與時間賽跑，期能救出更多於車箱內受困民眾。

基隆市消防局副大隊長蘇元鏞表示，在整體救援歷程中，由帶隊官至前進指揮站報到並接受救援任務指派，立即調派人員至第7、8節車廂進行搜救，穿梭於扭曲擠壓變形的第7、8節車廂協助民眾脫困及後送搬運，後續協助將周遭屍塊及罹難者遺體搬運後送，在充滿血氣味夾雜各種油料味道的隧道內，令人印象深刻且怵目驚心。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲搜救隊過程中，現場充滿血氣味夾雜各種油料味道的隧道內，令人印象深刻且怵目驚心。

蘇元鏞說，這次很多罹難者都是小孩，在搜救過程中，現場有名媽媽說要找她女兒，只見上半部的身軀，下半身遲遲未找到，媽媽非常難過的向搜救隊員呼救，請他們幫她找女兒另一半身體，隊員在車廂內外來回搜尋，終於找到她女兒的下半身，得以拼出全身，媽媽當場放聲痛哭。

「救難現場有些斷了掌、腦漿溢出、四肢散落四處」蘇元鏞說，有許多不完整的遺體，隊員盡可能把每一塊都拼湊出來，讓家屬得以慰藉，基隆搜救隊配合確認罹難者計28具遺體，協力搬運運送至台鐵列車上，由南端運出後送，又於第6、7節車廂處協助將屍塊裝入屍袋，直至確認所有受困者皆已救出後，收拾裝具返回歸建。

3日基隆搜救隊人員已返回基隆，消防局長陳龍輝代表市府，對搜救人員無私奉獻及捨己為人的精神讚許外，也給予最高的敬意及感謝，更期許基隆特種搜救隊能持續精進各項搜救技術及救災技能，當未來面對不可預知的災害發生時，於第一時間展現最強大的救援能量。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」　基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號車體嚴重變形...基隆搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂　基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

亞裔老兵被說「長得不夠美國人」　掀上衣露傷疤質問：夠不夠愛國

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

統一獅聯名超人力霸王　江辰晏兒子是鐵粉

大專足聯／北市大對決輔大鏖戰至PK勝出奪冠　驚險守住三連霸

協助太魯閣號事故　攻城獅球員、隊職員自發性捐出薪資共50萬

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

春天氣喘、高血壓機率增！「喝芹菜汁、涼拌菠菜」3大神招舒緩

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

快訊／太魯閣50死交保！李義祥翻牆爬回家

工地主任「消失的28分鐘」！3大疑點起底

即／太魯閣出軌上修51死！　第6節車廂再發現「1完整變形遺體」

太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

即／工程車滑落害50命！駕駛50萬元交保　檢方將提抗告

更多熱門

相關新聞

搬「2法條」秒懂太魯閣肇責　李正皓轟：出事李義祥就要負全責

搬「2法條」秒懂太魯閣肇責　李正皓轟：出事李義祥就要負全責

台鐵太魯閣號408車次因事故造成50死178傷意外，車所屬的義祥工業社負責人李義祥訊後，法院3日裁定裁定50萬元交保、限制住居。對此，名嘴李正皓搬出兩條法條，讓李義祥插翅也難飛。

太魯閣50死！負責人50萬交保　法官曝4原因

太魯閣50死！負責人50萬交保　法官曝4原因

罹難兒考上長榮　父悲頻撥電話「再也不會接」

罹難兒考上長榮　父悲頻撥電話「再也不會接」

台鐵工會：不只人為疏失釀出軌

台鐵工會：不只人為疏失釀出軌

傳台鐵定調卸責　徐巧芯轟：道貌岸然

傳台鐵定調卸責　徐巧芯轟：道貌岸然

關鍵字：

台鐵台鐵402事故

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面