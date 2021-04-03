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加拿大關切太魯閣事故！　外交部及國會友人發文致哀

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社記者胡玉立多倫多2日電

台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重，加拿大外交部、加國駐台辦事處、國會與政學界友人，均在第一時間於臉書或推特發文，向台灣人民表達深切哀悼及慰問。

加拿大外交部在官方推特以英、法文向台灣罹難家屬及人民表達哀悼及慰問，台灣外交部隨即轉推並表示感謝，同時表明政府正致力救災工作，對災民提供必要協助。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）則在臉書發文，代表加國對受影響之乘客及台灣人民表達最深切哀悼及慰問；加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）另上推特發文寫道：「我們希望能在這個艱困的時刻，表達對台灣人民的慰問。」

加台國會議員友好協會會長、自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）也於臉書及推特分別貼文，以會長身分代表加國近百位國會成員，對所有在事故中遭逢傷亡的乘客表達最深切的悼念與慰問。

多位友台國會議員包括保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper ）、肯特（Peter Kent）、簡納儒（Matt Jeneroux）等人，也親自推文致哀。

與此同時，政學界友人包括曾任加國駐聯合國大使與衛生部長的洛克（Allan Rock）、前台裔聯邦眾議員梁中心（Chungsen Leung）、前加國駐泰國大使凱福特（Phil Calvert）、加拿大全球事務研究所研究員米勒（Eric Miller）及多位駐加外交使節團成員，均特別聯繫台北駐加代表處致哀。

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