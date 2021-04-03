加拿大關切太魯閣事故！　外交部及國會友人發文致哀

▲台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重。（圖／記者郭世賢翻攝）



文／中央社記者胡玉立多倫多2日電

台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重，加拿大外交部、加國駐台辦事處、國會與政學界友人，均在第一時間於臉書或推特發文，向台灣人民表達深切哀悼及慰問。

加拿大外交部在官方推特以英、法文向台灣罹難家屬及人民表達哀悼及慰問，台灣外交部隨即轉推並表示感謝，同時表明政府正致力救災工作，對災民提供必要協助。

Canada expresses sincere condolences to the people of #Taiwan and those affected by this morning’s train derailment. Our thoughts are with you. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) April 2, 2021

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）則在臉書發文，代表加國對受影響之乘客及台灣人民表達最深切哀悼及慰問；加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）另上推特發文寫道：「我們希望能在這個艱困的時刻，表達對台灣人民的慰問。」

Thoughts and prayers are with our Taiwan friends today. 加拿大駐台北貿易辦事處向所有受到今早花蓮附近嚴重火車出軌影響的人們表示最深切的哀悼。我們希望能在這個艱困的時候表達對台灣人民的慰問。 — Jordan Reeves (@Jordan_J_Reeves) April 2, 2021

加台國會議員友好協會會長、自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）也於臉書及推特分別貼文，以會長身分代表加國近百位國會成員，對所有在事故中遭逢傷亡的乘客表達最深切的悼念與慰問。

As the Chair of the Canada Taiwan Parliamentary Friendship Group & on behalf of our nearly 100 Members I extend my condolences for those who have suffered a loss or experienced an injury during in the most recent train crash. My prayers are with you.https://t.co/eMCMM19YZ7 — Judy Sgro (@JudySgroMP) April 2, 2021

多位友台國會議員包括保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper ）、肯特（Peter Kent）、簡納儒（Matt Jeneroux）等人，也親自推文致哀。

與此同時，政學界友人包括曾任加國駐聯合國大使與衛生部長的洛克（Allan Rock）、前台裔聯邦眾議員梁中心（Chungsen Leung）、前加國駐泰國大使凱福特（Phil Calvert）、加拿大全球事務研究所研究員米勒（Eric Miller）及多位駐加外交使節團成員，均特別聯繫台北駐加代表處致哀。

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