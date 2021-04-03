「媽祖有保佑」！永貞國小逆轉勝奪全國冠軍　主任率隊長跪還願　

▲永貞國小女籃1日勇奪2021全國國民小學籃球錦標賽（EBL）女生甲組冠軍後，主任彭仁星2日上午率領全體隊職員一同到永貞宮拜媽祖還願 。（圖／彭仁星提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

「永貞媽祖呀！如果可以，讓我得不到全國super教師獎吧‧‧‧把這好運，給我的女籃隊，讓她們贏得這場比賽吧！」這句話才剛在主任彭仁星內心祈求完；永貞女籃果真有如神助，從落後12分到扳平比數，歷經2次延長賽中，奇蹟式的以一分之差擊敗對手，拿下全國冠軍門票；隔日全隊將士用命，冠軍賽中再以15分之差勇奪冠軍；彭仁星2日上午一早，就帶著全體球員和教職員，一同到永貞宮媽祖前跪拜還願，感謝媽祖庇佑。

彭仁星表示，球隊在準決賽時，第三節已經落後桃園忠貞國小有12分之多，本以為輸定了，但想到小球員們平日認真練球竟是這種結果，越想越不甘心，突然心中冒出一個念頭「如果可以，就用全國super教師獎的好運，給我的女籃隊，讓她們贏得這場比賽吧！」才剛想完，竟奇蹟式逆轉，真的就贏那麼一分，氣走對手；感謝媽祖，才有奪冠的機會。

▲▼奪下全國冠軍後，彭仁星前往永貞宮長跪1小時還願，隨後又回到學校替這些孩子補課 。（圖／記者黃孟珍攝）

彭仁星一早，也帶著小球員一起前往永貞宮還願，自己則在媽祖面前長跪1個小時，答謝媽祖娘娘保佑。隨後他又回到學校替這些球員補課；彭強調，打球固然重要，但學業成績也不能落人後；比賽間荒廢了一點學業，只好用假日來替這些學生補足功課。

永貞女籃張志僖教練表示，2020年才以5年級球員為班底，勇奪全國少年籃球錦標賽，2021年升上6年級後，還是以這些球員為班底，越級挑戰甲組學校，將永貞女籃推向高峰；不過，張志僖也擔心，其實這屆球員畢業後，球隊將面臨斷層困境，只能在中年級的學生裡再慢慢挑選球員，重新再來；也希望竹南、頭份對籃球有興趣的學童，可以加入永貞行列。

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