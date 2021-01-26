踹公車站牌男遭起底！曾是全國冠軍、陽光男　校方揭失控原因

記者崔至雲／台北報導

日前有一段「猛踹公車站牌」的影片在網路上瘋傳，畫面中疑似是普林斯頓高中的學生，他多次抬腳往公車站牌狂踢，該影片曝光後，不少網友看傻眼。該校校長劉育仨稍早證實，影片中的男學生確實為該校學生，最近要參加考試有些壓力，校方得知消息後已馬上進行輔導，希望外界多給該名學生一些空間。

先前有網友網路上轉發一則IG限時動態的影片，從畫面可見，鏡頭原本拍向一名騎著機車的高中生，他不斷作勢要發動引擎，並讓車頭發出絢麗的燈光，仔細一看還會發現，他斜背的書包上，印著大大的「育達高職」。

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▲帽T男猛踹公車站牌。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

《ETtoday東森新聞雲》與校長劉育仨求證，劉育仨坦為影片中的學生為普林斯頓高中學生，事發後已請學務主任從旁深入協助，未來也將會繼續關心。

普林斯頓高中學務主任姜兆旻提到，該學生與一名朋友有誤會，原本想趁對方生日慶生給驚喜，豈料朋友的反應不如預期，使得彼此誤會加深，成了學生情緒爆發點。

姜兆旻也說，近期學校剛結束期末考，23日校方掌握到消息後，主任、教官、導師馬上就與家長聯繫，後續也得知該生平時與父親相處關係較為緊張，剛好又是期末考週，心情上都有受影響。對於破壞公物一事，校方將會給予該有的懲處，但後續將會針對情感教育與學生進行輔導。

姜兆旻補充說明，該生是校內的體育健將、陽光男孩，之前參加比賽曾拿下全國第一名，雖然網路上很多人批評他為「屁孩」，但其實每件事情背後都有一些深層的原因，希望大眾給孩子一些機會與空間。