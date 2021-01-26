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睽違4年入主兩隻牧羊犬　少校、冠軍再度成為「白宮第一狗」

▲拜登所收養的兩隻牧羊犬，分別為少校跟冠軍。（圖／翻攝自instagram／archerandsaber_gsd）

▲拜登所收養的兩隻牧羊犬，分別為少校跟冠軍。（圖／翻攝自instagram／archerandsaber_gsd）

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）飼養的兩隻德國牧羊犬冠軍（Champ）和少校（Major）於美國時間24日入住白宮，前總統唐納·川普（Donald Trump）是多世紀以來第一位沒有養寵物的美國總統，讓這兩隻狗睽違4年再度成為「白宮第一狗」，延續了以往美國總統都有養狗的傳統。

根據《CNN》報導，拜登所養的品種都是德國牧羊犬，拜登於2008年當選美國副總統後，便從賓州的動物飼養中心帶回了還是幼犬的「冠軍」，另一隻狗狗則是少校，在2018年的德拉瓦州人道協會（Delaware Humane Association）被拜登領養，是一隻救護犬。

拜登表示，當時在競選期間還發了一個少校的影片，影片內容顯示，當擁有了一個重大的激勵(少校)，競選途中不管有什麼困難，都可以讓我迎刃而解。

第一夫人吉兒（Jill Biden）的發言人拉羅薩（Michael LaRosa）提到，冠軍喜歡在壁爐旁享受牠的新狗床，而少校喜歡在南草坪上跑來跑去。「我很享受被很多寵物包圍的感覺」吉兒透露，可能在不久的將來，白宮即將會出現貓咪的身影。

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