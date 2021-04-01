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社會 社會焦點 保障人權

為免噴錢賭一把！苗栗男玩弄車牌C86　錯停紅燈變BG

▲彭男騎著變造車牌的機車到處趴趴走，當場被巡邏警識破並帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲彭男騎著變造車牌的機車到處趴趴走，當場被巡邏警識破並帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名彭姓男子，3月30日上午10時許，騎著一部懸掛偽造車牌的機車，停在南苗派出所前機車停等區等紅綠燈；恰巧被巡邏員警發現神色慌張，於是主動攔查，警方仔細檢視其機車車牌，發現男子所騎乘之車號前三碼英文字母和數字有塗改過，遂將彭男帶回派出所查驗。警方經偵訊後，依偽造文書罪移送法辦。　

苗栗分局南苗派出所長范植英、警員吳昊軒03月30日上午10時40分擔服巡邏勤務時，在苗栗市街道上發現彭男騎乘機車見警神色慌張，且形跡可疑，於是主動攔查，警方仔細檢視其機車車牌，發現男子所騎乘之車號前三碼英文字母中「C」變造為「O」及將車號後三碼中的「6」變造為「8」號，員警遂將該男帶回派出所查驗。

▲▼彭男將車牌上的英文字母「C變成O」、「6變成8」，自以為違規就不會被抓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼彭男將車牌上的英文字母「C變成O」、「6變成8」，自以為違規就不會被抓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼彭男將車牌上的英文字母「C變成O」、「6變成8」，自以為違規就不會被抓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

彭男向警坦承，自己為了避免違規遭取締，所以想利用變造車牌之方式，藉此規避違規罰單，並表示本以為只要稍微改造車牌，豈知聰明用錯了地方，誤以為其違規行為就不會被舉發，最後還是「難逃法眼」被眼尖的員警發現查獲依偽造文書罪移送法辦，須面對更大的刑責，因小失大，實在得不償失。

苗栗分局長楊贊鈞呼籲大眾，擅自偽（變）造車牌將構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪，呼籲民眾切勿以身試法，應遵循法律之規範。

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