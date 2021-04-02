半世紀最嚴重...太魯閣出軌50死　立法院請林佳龍專案報告

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號2日上午發生列車出軌意外，目前已造成50死，是近半世紀以來最嚴重事故。立法院交通委員會下週三（4/7）變更議程，邀請交通部部長林佳龍針對此意外進行專案報告。

根據立法院變更的議程，下週三邀請林佳龍、台鐵局代理局長祈文中就「台灣鐵路管理局0402第408次自強號太魯閣列車於崇德＝和仁站間（清水隧道）出軌事故」之肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制進行專題報告，並邀請國家運輸安全調查委員會列席。

▼太魯閣出軌，隧道內救援畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

台鐵408次太魯閣號2日上午7點11分從樹林出發，目的地台東，上午9點28分行經清水隧道時，與一輛工程車發生碰撞，導致列車擦撞山壁，釀成50人死亡、156人輕重傷的意外。

台鐵接獲通報，緊急成立一級應變小組，展開救援工作，新北、基隆等地的人員也到場參與搜救，眾人合力搶救性命。

從列車發車，直到發生事故，過程僅有2小時17分鐘，依據樹林車站監視器畫面，乘客們提著大小不一的行李，結伴上車，看起來似乎是要出遊或返鄉，沒想到路途當中竟然發生悲劇。

適逢清明連假，列車上的乘客多為出遊或返鄉的乘客，發生意外後，家屬悲痛萬分，也有許多民眾緊急聯絡列車上的家屬，想確認人是否平安。目前救援工作仍在進行當中，詳細狀況仍待進一步釐清。

▼太魯閣號搜救畫面，現場慘不忍睹。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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