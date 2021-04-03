更新／太魯閣號出軌「30名罹難者確認身分」！　尚有20人待確認

▲台鐵太魯閣號遭工程車撞擊，出軌翻覆。（圖／記者蕭可正翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，死亡人數再度下修，造成50人死亡，146人受傷。已確認身分者有30位，確認人數持續增加中；若身分尚無法確認者，將採取家屬之DNA檢體，由法務部法醫研究所與內政部刑事警察局鑑識中心全天候24小時進行鑑驗，以儘速協助家屬確認死者身分。

根據花蓮縣政府所公布的0402交通事故已確認罹難者名單，截至晚上11點，其中22名罹難者名單如下：

1 陳○娟 V2304 ***** 女 73.11

2 張○苗 J2203 ***** 女 52.05

3 林○盛 U1212 ***** 男 69.08

4 劉○綺 A2257 ***** 女 73.07

5 De Gu***** Charles（法國人）15DC *****（護照號碼）男 82.04.

6 張○盛 U1203***** 男

7 張○翔 A1305***** 男 88.12

8 黃○瑤 F2306***** 女 88.01

9 張○昀 A2305***** 女 90.01

10 蕭○如 F2301***** 女 88.06

11 黃○玲 U2214***** 女 70.10

12 陳○全 V1216***** 男 89.06

13 蔡○珊 G2218***** 女 79.11

14 陳○欣 A2248***** 女 67.12

15 袁○修 L1238***** 男 66.7

16 張○盛 U1203***** 男 54.2

17 蔡○達 F1235***** 男 64.11

18 楊○蓁 F2335***** 女 104.5

19 沈○淇 女

20 江○峰 A1264***** 男 78.6

21 卓○潔 女

22 李○興 男



（30人名單待縣府更新）



檢察官表示，驗屍工作持續進行，因為有些遺體不完整，必須採集家屬及死者DNA，再送到刑事局及法醫研究所做比對。並非如外界所說的進度緩慢，主要為了確認死者身份，不要讓家屬領錯遺體。

另外，台灣高等檢察署深夜也發聲明，本件事故剛發生時，因一時難以確認罹難者之身分，因此先依據遺體進入殯儀館或相驗場所之次序予以編號，後續花蓮地檢署力求謹然有序，將區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬進行指認。至法醫因相驗所需而解開罹難者衣物相驗後，亦將提供適當覆蓋遮蔽以表尊重。

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