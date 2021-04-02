分流啟動！太魯閣累計162人送醫　新北「一家四口」轉送台北慈濟

▲太魯閣號傷者轉至台北慈濟醫院，趙有誠院長、徐榮源副院長第一時間於急診關懷。（圖／台北慈濟提供）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌累積50人喪命。根據衛福部統計，截至晚間7時30分，已有162人人分送4縣市10醫院。除了花蓮、台東、宜蘭外，位於新北市的台北慈濟醫院也收治了4名病患，為出遊的一家四口，其中1人輕微擦傷，其餘3人分別有骨折、撞傷等情況，所幸意識清醒。鎖骨骨折的16歲少女也將於今晚安排手術。

列車事故發生後，衛福部立即啟動大量傷患應變機制，在花蓮慈濟醫院開設前進指揮所設立救護站統一調度。次長石崇良表示，162名送醫患者中，檢傷分類落在第1級者有6人、2級27人、3級109人、4級19人、5級1人。

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目前傷患收治以花蓮、宜蘭為主，也有部分台東居民轉到台東馬偕、部立台東醫院，而從北部南下旅遊的病患，也會視情況送回北部醫院治療，現已有病患返抵北部醫院。

▲408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）

台北慈濟醫院晚間表示，有4名傷患於晚間6時半轉入，為出遊的一家四口，14歲的小女兒僅輕微擦傷，已接受醫療處置。另外三名傷者分別為左腿膝蓋骨骨折的54歲男性；腰部薦骨壓迫性骨折、頭部撞傷的49歲女性以及鎖骨骨折的16歲女性，三人意識清醒，傷口處置後收入骨科病房觀察，其中16歲女性安排今晚手術。

院方表示，於第一時間接獲轉院訊息，即到急診現場安排相關醫療作業，以利傷者治療，並於傷者到院時關懷。趙有誠院長指出，傷者為新北市居民，考量住家距離與傷勢，在羅東博愛醫院的協助下轉院，台北慈濟醫院有足夠的醫療量能，將提供傷者最好的照顧。