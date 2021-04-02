　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

▲▼男子酒吧搭訕遭拒後刺殺女大生。（圖／翻攝自微博）

▲死者生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原一外形靚麗的女大生2020年在當地一間酒吧打工時，被一名男子多次搭訕、調戲，她果斷拒絕後竟惹怒對方。兇手持刀大力猛捅女孩左腹，甚至刺穿後背，致其當場死亡。4月1日，死者母親透露，案件一審已於2020年12月宣判，兇手犯故意殺人罪被判處死刑。

3月31日，受害者母親痛心發文，稱兇手作案時正處於緩刑期間。母親描述，2020年4月14日晚，還在讀大學的張姓女子，在山西太原清徐縣某酒吧打工。當時有一名李姓男子到酒吧喝酒，之後多次搭訕張女遭到拒絕，兩人發生爭執，氣急敗壞的李男竟從懷中抽出一把從網上購買的刀，不斷用力刺向女孩左腹部，致張女當場大失血死亡。

李男在網上購買刀具時，還曾評價，「都是真刀，已開好刃，非常鋒利。」經過調查，他在刺殺張女時仍處於緩刑期間。

2019年6月，李男因在飯店和人發生爭執，用菜刀砍傷他人面部，當時因故意傷害罪被判處有期徒刑10個月，緩刑1年6個月。而就在緩刑期間，他將張女殘忍殺害，除此之外，他在緩刑期間，還犯下5起傷人案件。

▲▼男子酒吧搭訕遭拒後刺殺女大生。（圖／翻攝自微博）

▲事發攝影機畫面。（圖／翻攝自微博）

事發當天，受害者家屬到達現場後，警方已經拉起警戒線，當時警察並不讓家屬過去。家屬對警察說，「我們是孩子的爸爸媽媽，我們就想看孩子一眼。」隨後他們看到女兒，躺在血泊中，眼睛是瞪著的，嘴巴也張著，渾身蒼白沒有一點血色，見此情景爸媽悲痛萬分。

媽媽表示，案發後兇手想私了，但家屬並不同意，「從一開始我們就決定放棄賠償，多少錢都換不來女兒寶貴的生命，這件事不是錢能解決的。」

家屬後來了解到，兇手未成年就有吸毒前科，殺死張女時還差20多天就滿18歲，而且有過暴力犯罪。家屬怒斥，不能放兇手到社會上去禍害別人。

2020年12月，李男因緩刑期間犯故意殺人罪，一審被判處死刑，隨後提出上訴，目前案件還在審理中。

ET快訊
太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘雅魯藏布江　神秘「野生貓星人」天堂

紅磚老屋勾起家鄉回憶...　兩岸台青探尋古厝文化

就差你了！　貴陽陵園清明文案惹議...園方道歉：用詞不嚴謹

預測未來十年內　林毅夫：中國每年對世界增長貢獻30%

酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

馬外長稱王毅「永遠是我的大哥」　王毅笑回：We are brother

男子裸聊被敲詐　「以勞抵債」爽爽賺3.2萬

外媒問港疆話題　港議員葉劉淑儀嗆「你在編故事！」

「太魯閣號」48死　陸國台辦關切：表達哀悼和慰問

「台鐵出軌」登微博熱搜！陸媒頭條搶報　網友跨海祈福集氣

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

揭秘雅魯藏布江　神秘「野生貓星人」天堂

紅磚老屋勾起家鄉回憶...　兩岸台青探尋古厝文化

就差你了！　貴陽陵園清明文案惹議...園方道歉：用詞不嚴謹

預測未來十年內　林毅夫：中國每年對世界增長貢獻30%

酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

馬外長稱王毅「永遠是我的大哥」　王毅笑回：We are brother

男子裸聊被敲詐　「以勞抵債」爽爽賺3.2萬

外媒問港疆話題　港議員葉劉淑儀嗆「你在編故事！」

「太魯閣號」48死　陸國台辦關切：表達哀悼和慰問

「台鐵出軌」登微博熱搜！陸媒頭條搶報　網友跨海祈福集氣

統一獅超人力霸王主題日　餅總兒子上陣開球

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

大陸熱門新聞

三寶撞破牆！網見沒鋼筋嗆「豆腐渣工程」

和老闆發生關係　她醒來看包養金變冥紙崩潰

男劈腿20女　一年狂撈3900萬

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

母乳被婆婆拿給公公喝！丈夫下一句話她心死

穿馬路下體一陣劇痛…27歲男噴出體內一半血

「台積電大將」入主引內鬨 中芯國際贈梁孟松上億豪宅成功留人　

她16歲甜交男友！「懷孕8個月」遭殺害慘死

闖紅燈過馬路！她跑一半被砂石車撞飛

媽媽去世！國中生殺死15歲好友　他死不瞑目

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

陸男寫信勒索辯「愚人節玩笑」　下場慘曝

太魯閣號事故　國台辦發文關切

更多熱門

相關新聞

醉警夜店撩美背女大生　遭拒竟拿辣椒水噴眼報復

醉警夜店撩美背女大生　遭拒竟拿辣椒水噴眼報復

搭訕不成竟拿辣椒水噴人！高雄市新興區2日清晨4點多，2名男大生和2名女大生趁著連假相約到夜店喝酒，期間周姓男子想搭訕女生，但2名女子不理會，誰料，雙方離開酒吧後又相遇，周姓男子還誤以為女子是傳播妹，同行友人上前制止，未料卻遭周姓男子持辣椒水攻擊，警方訊後將周男依傷害移送。

新竹醉男KTV踹錯門　遭狠刺亡

新竹醉男KTV踹錯門　遭狠刺亡

找女傭？北市雅房1千元入住　限女大生還要帶小孩遭砲轟

找女傭？北市雅房1千元入住　限女大生還要帶小孩遭砲轟

女老師初戀臉神到了！學生擠爆課堂朝聖：真人更美

女老師初戀臉神到了！學生擠爆課堂朝聖：真人更美

掐死應召女棄屍　鐵工一審逃死

掐死應召女棄屍　鐵工一審逃死

關鍵字：

正妹搭訕殺人女大生

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面