酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

▲死者生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原一外形靚麗的女大生2020年在當地一間酒吧打工時，被一名男子多次搭訕、調戲，她果斷拒絕後竟惹怒對方。兇手持刀大力猛捅女孩左腹，甚至刺穿後背，致其當場死亡。4月1日，死者母親透露，案件一審已於2020年12月宣判，兇手犯故意殺人罪被判處死刑。

3月31日，受害者母親痛心發文，稱兇手作案時正處於緩刑期間。母親描述，2020年4月14日晚，還在讀大學的張姓女子，在山西太原清徐縣某酒吧打工。當時有一名李姓男子到酒吧喝酒，之後多次搭訕張女遭到拒絕，兩人發生爭執，氣急敗壞的李男竟從懷中抽出一把從網上購買的刀，不斷用力刺向女孩左腹部，致張女當場大失血死亡。

李男在網上購買刀具時，還曾評價，「都是真刀，已開好刃，非常鋒利。」經過調查，他在刺殺張女時仍處於緩刑期間。

2019年6月，李男因在飯店和人發生爭執，用菜刀砍傷他人面部，當時因故意傷害罪被判處有期徒刑10個月，緩刑1年6個月。而就在緩刑期間，他將張女殘忍殺害，除此之外，他在緩刑期間，還犯下5起傷人案件。

▲事發攝影機畫面。（圖／翻攝自微博）

事發當天，受害者家屬到達現場後，警方已經拉起警戒線，當時警察並不讓家屬過去。家屬對警察說，「我們是孩子的爸爸媽媽，我們就想看孩子一眼。」隨後他們看到女兒，躺在血泊中，眼睛是瞪著的，嘴巴也張著，渾身蒼白沒有一點血色，見此情景爸媽悲痛萬分。

媽媽表示，案發後兇手想私了，但家屬並不同意，「從一開始我們就決定放棄賠償，多少錢都換不來女兒寶貴的生命，這件事不是錢能解決的。」

家屬後來了解到，兇手未成年就有吸毒前科，殺死張女時還差20多天就滿18歲，而且有過暴力犯罪。家屬怒斥，不能放兇手到社會上去禍害別人。

2020年12月，李男因緩刑期間犯故意殺人罪，一審被判處死刑，隨後提出上訴，目前案件還在審理中。