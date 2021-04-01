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「初戀臉」女老師美貌神到了！學生擠爆課堂朝聖　教學現場直擊

▲▼海南正妹老師。（圖／安設自微博）

▲周文倩。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

海南一國中兩位正妹老師的照片日前在陸網瘋傳，引起網友的熱烈討論。照片中，兩位老師一位仙氣爆棚，一位甜美可人，但相貌都堪比藝人。照片走紅後，有網友現身表示，自己是其中一老師的學生，「本人更好看，不存在照騙哈，而且人非常溫柔，性格也超級好。」

綜合陸媒報導，圖片顯示，這位老師皮膚白皙，身材凹凸有致、姿態優雅，穿了一件黑色的衣服，看著十分貴氣。之後，該老師的身分曝光，被曝是海南中學高一語文老師周文倩。

▲▼海南正妹老師。（圖／安設自微博）

▲周文倩在講課。（圖／翻攝自微博）

不過，對於自己的意外走紅，她低調表示，並不是出於自己的本心，自己剛大學畢業，才進這所學校當老師，還有很多要學習的地方，只想好好做好教育，當好老師。

有網友疑似是該校學生，現身自豪表示，「我們學校的老師！！！ 不是本年級但有幸見過幾面，真人超級好看！！」、「不僅長得美，聲音也好聽，人也很溫柔，講課也很有水準」。

▲▼海南正妹老師。（圖／安設自微博）

▲宋喬雨。（圖／翻攝自微博）

另外一位長相甜美的娃娃臉老師也來自同一學校，是國二老師宋喬雨。據悉，她不僅外貌靚麗，教學能力也頗強。事後，她接受採訪時表示，「網上傳的那張照片是2019年拍的，好像是家長發到網上的。」

面對媒體，宋喬雨同樣很低調，她表示，自己就是個普通人，對於網上的言論沒有太多關注，只想專心把工作做好。

網友看後眼冒愛心表示，「長得好像我初戀 」、「現在復讀來得及嗎」、「嗚嗚嗚，一畢業就有這麼好看的老師」、「真想讓自己變年輕，去當她的學生，聽一下她教的課，我一定不會在課堂上睡著」、「第一位有人間富貴花的感覺」、「啊啊啊啊啊啊啊我認栽了姐姐，快來把我抓走」。

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