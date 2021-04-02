慧眼看天下／2021美中角力首場新疆棉　誰輸得起？



新聞節目中心／綜合報導

當全世界還在擔心美中角力的衝突會不會升高的時候，一條400公尺長，現在是由長榮海運以論時傭船（Time Charter）的方式向日本船東承租的巨型貨櫃輪「長賜輪」，因為一個擱淺的意外在蘇伊士運河，卡船長達150個小時，讓全世界緊張不已，雖然本週卡船危機已經解除，但是卡船造成的經濟影響現在才正要在各個層面慢慢浮現。而當全球經濟正要從疫情陰霾迎向藍天的時候，除了發生蘇伊士運河卡船事件，新疆棉風暴上週五無預警炸開，兩個突發事件讓投資人一陣慌亂，《慧眼看天下》第141集，就邀請到總體經濟學家吳嘉隆以及淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧一起分析，在大排長榮與新疆棉事件之後，國際經貿會有什麼樣的變化值得投資人留意？

運河卡船事件 到底誰賠很大？

萬眾矚目的大排長榮事件，一度讓全球經濟處於焦慮不安的狀態，因為蘇伊士運河卡船讓兩邊貨物無法順利往來，也讓某些產業陷入全球供應鏈斷鏈的恐慌之中，有媒體跟專家再次把「世界過度依賴全球化」的問題搬上檯面提醒世人，不過淡江大學財金系教授聶建中認為，「利益」還是左右世界要不要選擇「全球化」的重要考量，畢竟蘇伊士運河卡船只是一個偶發事件，國與國之間的貿易往來，還是會自行判斷利益的強弱來決定要不要往「全球化」靠攏。

至於近期媒體熱烈討論的賠很大議題，聶建中舉了2008年金融風暴的例子，AIG再保險公司 ( American International Group ) 才是最大苦主，當時因為金融機構引起的爛帳使得多家公司倒閉，連承作再保險業務的AIG也禁不住重傷，要不是美國政府伸援手，這家公司也會頂不住而宣佈關門，所以敢經營再保險業務的公司背後不是有大財團，就一定有政府的影子。而這次卡船事件到底要賠多少錢，各界的預估還是看一看就好，因為究責調查才剛開始，現在都只是預估而已。

而農曆年前被媒體一直報導，說海運難得走運，碰上大好時期，成為投資人可以關注的題材，但股價反應卻沒有激情演出，面對這個現象，總體經濟學家吳嘉隆表示航運股的旺季向來是在第三季，這是因為美國感恩節跟聖誕節假期的關係，雖然因為疫情打亂了航運股的節奏，或許短期有波動，但投資人如果要選在非旺季的時候進場，建議還是仔細評估後再決定比較好。

2021美中角力首輪戰 新疆棉誰輸誰贏？

今年美中第一場正式的外交戰選在3月開打，沒想到雙方見面前，美方送給中方的大禮，是針對新疆問題所進行的制裁，而意外踩到新疆棉這個2019年的未爆彈，瑞典跨國時裝公司H&M首當其衝，短短幾天中國大陸消費市場掀起的抵制行動，果真轟轟烈烈的給西方世界上了一堂課，但是卻沒有抵擋住美方持續的攻擊，根據聶建中的觀察，不論是楊潔篪在阿拉斯加會議上展現的態度、中國大陸外交部近期的發言以及民間展現的力量，大家都炮口一致，明知道新疆棉事件鬧僵了，對中國大陸也會造成某種傷害，還是義無反顧的跟西方世界硬碰硬，這可能跟定價權有關。

吳嘉隆認為中國大陸既是生產大國也是消費大國，更是全球化的受益者，這幾年積極的參與國際事務，想要爭取某些話語權跟主導權，進而參與國際規則的制訂，而此次新疆棉事件可能是美國要削弱中國大陸經濟實力的一次作為，北京當局想突圍恐怕還是得向世界展現他們是可信任與有意願遵守國際規則。在面對世界掀起一股反中浪潮之際，聶建中提醒還是要多觀察其他的面向，畢竟中東、非洲、俄羅斯這些地區並不是跟美歐同聲一氣，美國總統拜登想在最難的時候，做最偉大的事，恐怕難度也是非常的高。

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