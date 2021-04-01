「用水調度也是全民國防」　陳柏惟：防衛動員準備應滾動修正

▲民進黨立委賴品妤、洪申翰召開「極端氣候下，水資源配置因應與展望」記者會。（圖／賴品妤辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

全球氣候變遷影響台灣氣候，近期台灣面臨73年大旱，全台水情拉警報，為加速台灣水資源運用升級，跨黨派立委1日提出完善水資源運送網、增加再生水使用誘因、提升農業用水效率等大訴求。台灣基進立委陳柏惟表示，各式用水的調度、分配也是全民國防的一環，相關動員準備也必須進行滾動修正。

民進黨立委賴品妤、洪申翰、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍苗栗縣議員曾玟學1日上午於立法院召開「極端氣候下，水資源配置因應與展望」記者會，提出完善水資源運送網、積極開發多元水源、提升農業用水效率、增加再生水使用誘因、培育台灣再生水產業、強化再生水推廣教育等六大訴求。

賴品妤指出，台灣每年平均降雨量為2500公釐，是全球平均值的2.6倍，照理說不應該缺水，但台灣山高水急，加上雨量在時間、空間上的分布不均，導致水資源在某些區域條件上保留不易。

賴品妤說，水利署規劃2031年再生水使用量要達每日132萬噸，但相比每日用水量仍佔少數，表示再生水的推動仍有非常大的進步空間。

賴品妤表示，政府應該分別從民生公共廢汙水、工業廢汙水處理兩項下手，研議獎勵工業區中小型廠商使用再生水，並獎勵已使用廢水自行回收廠商，精進使用多次循環回收利用之技術。

賴品妤說明，在民生用水部分，則可以獎勵建築物設置「雨水貯留供水系統」，不僅可保留珍貴的水資源不被輕易浪費，亦可減低都市洪峰負荷。

賴品妤認為，政府應加強規劃打造本土再生水系統與相關技術產業鏈，建構本土先進再生水廠以提升台灣再生水技術量能。此外，主管機關也應加強宣導，透過教育部與年輕學子溝通使用再生水循環，建構再生水利用觀念，保障永續水資源的生活。

洪申翰表示，未來在乾旱旱期更長的情況下，台灣應該開發利用更多元的水資源利用技術，其中再生水、伏流水的技術最近時常被討論，但台灣北中南的水文和地形都不同，例如在水源開發方面，高屏的伏流水工程有別於水庫，可以匯集地表水。

洪申翰說，在使用端方面，再生水可以讓使用過的水再回收使用，增加水資源使用的利用價值，盡力去建立這些提升效率的新興技術，應該是台灣政府要努力的方向。

曾玟學認為，水資源管理最重要的概念為區域治理，鄰近的水系互相支援，但在極端氣候之下，難以預測下次乾渴之區域在哪，應儘速建立完善的雙向水資源運送網絡，讓平時負責支援的地區，在需要時也能得到必要的幫忙，提升供水穩定及應變能力。

陳柏惟則表示，政府應從開源節流兩部份著手，目前台灣多數水源皆來自水庫，一旦降雨量不足，便容易產生缺水危機，未來應積極發展多元水源，如再生水、伏流水、海水淡化等，降低對單一水源之依賴性，建議水利署提出長期水資源配置之藍圖並逐步落實。

陳柏惟也說，各式用水的調度、分配也是全民國防的一環，例如全民防衛動員準備中的「給水動員準備演習」、水庫或攔河堰的「整備維護檢查」等作法，這些也必須因應極端氣候的情形，來滾動修正動員準備。

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