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Uber驚魂！女學生要去大安卻被載到五股　繞路1小時趁紅燈跳車逃生

▲▼鄭正鈐召開「搭車風險沒人管！？人身安全要自保！?」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

▲鄭正鈐召開「搭車風險沒人管！？人身安全要自保！?」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

一名女學生日前欲搭乘Uber從大直到復興北路，司機疑似刻意繞路，一路把車開往五股方向，原本短短20分鐘的路程竟繞了1小時，讓家長嚇的懷疑女兒被綁架，最後女學生趁著司機停等紅燈時，才跳車逃生。

女學生的家長黃小姐1日在國民黨立委鄭正鈐的陪同下召開記者會，還原當天事發經過。黃小姐說明，當天女兒從大直美麗華上車，目的地是復興南路與信義路口，原本只要20分鐘的路程，司機卻往反方向開，一路把女兒載往五股，路程中女兒詢問司機多久能下車、現在在哪裡，司機卻始終一言不語。

黃小姐表示，她可以接受司機走錯路，但事發後司機卻稱「無法在邊開車的情況下說開錯路」，她質疑，路程中爸爸透過手機不斷試圖跟司機對話，司機也完全沒有回應，直到爸爸趁著司機停等紅燈時，用英文告訴女兒趕快跳車，到最近的便利商店求救，才結束這場搭車驚魂。

「我認為我的小孩就是被綁架。」黃小姐說，事發後她馬上向Uber反應，Uber直到24小時後才致電了解事情經過，48小時才將司機停權，此外，Uber也告訴消費者，司機都是經過篩選、有良民證，但該名司機卻有前科，質疑Uber的司機管理出問題，主管機關似乎也無法約束。

不過，今天Uber沒有派代表出席記者會，由車隊Q Taxi的律師出席，鄭正鈐質疑，事發至今Uber不道歉也不退費，好像置身事外。

車隊律師說明，該名司機是3月23日才加入的新手駕駛，可能對GPS導航不太熟稔，以致發生開錯路、看不懂GPS的狀況，車隊將會加強司機的教育訓練，此外，該司機有佩戴助聽器的需求，也可能因此在溝通上產生誤會。確實事件上處理有不周的地方，各界對Uber是否有管理不周，都虛心接受指教。

但鄭正鈐仍質疑，為何Uber可以完全置身事外，交通部也雙手一攤說Uber不在管理權限。對此，交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，交通部管轄的是車隊，派遣部分是車隊和資訊系統商合作，因運輸服務是由車隊服務，原則上車隊還是要負最大責任。

台北市公運處科長王郁凱則表示，車隊對於派遣的駕駛有管理責任，針對這次事件車隊在服務、消費爭議上的缺失，在車隊評鑑上會依規範扣分，另請車隊停派該名駕駛，避免影響其他乘客權益。此外，車隊必須提出派遣紀錄 、路線軌跡、駕駛乘客的紀錄報告，釐清後續責任，針對司機繞路事實，則會移請警察機關裁罰。

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