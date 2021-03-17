全球首例！英Uber司機享「最低工資與有薪假福利」　行業生態將大轉

▲Uber宣布，英國的7萬名司機將享有法定最低工資、有薪假期、養老金等福利。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

零工經濟行業是否應將外包員工當作正式員工，並讓其享有勞工福利長期存在爭議。在對薄公堂多年後，共享汽車行業鼻祖Uber宣布，該公司自17日起將為所有25歲以上的司機提供法定最低工資、有薪假期、養老金等福利。這是全球第一次有共享經濟的公司給予司機僱員的身份，因此人們相信，這樣的決定將對零工經濟的生態帶來轉變。

綜合CNN、天空新聞等外媒報導，這樣的轉變源自於2016年的一宗法律案件，當時英國2名Uber駕駛採取法律行動，要求Uber盡其雇主責任，為他們提供法定員工福利。Uber反駁稱，司機是該公司的外包員工，屬自僱人士，因此Uber不會為司機提供員工福利。

Uber will reclassify more than 70,000 drivers in Britain as workers who will receive a minimum wage and benefits. The decision, Uber said, is the first time the company has agreed to classify its drivers in this way. https://t.co/vRNfXVXLas — The New York Times (@nytimes) March 16, 2021

經過多次上訴後，英國最高法院上個月裁定，Uber應將公司的司機視為正式員工，並提供法定最低工資、有薪假期、養老金等福利。由於Uber是共享汽車行業的鼻祖，因此人們認為，此裁決是零工經濟（Gig economy）行業內員工的勝利，同時也將解決零工經濟行業長期存在的爭議、改變其生態。

在Uber推出新制後，所有25歲以上的司機在接單後即可獲得每小時不少於8.72英鎊（約新台幣340元）的最低工資，並享有養老金、醫療保健及產假等福利。另外他們也將每隔2周就獲得相等於收入12%的假日工資。Uber目前在全英國約有7萬名司機，因此，顯然的，在為這些司機提供福利後，該公司的運營成本勢必會增加。

▲Uber與其員工在「開工時間」的定義上並未取得共識。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，即使Uber做出了這項改變，但該公司與其司機之間仍有可能會發生法律糾紛，因為Uber並不接納工會的要求，即在登入Uber的APP準備接單時就開始計算工時。Uber僅承諾，司機將在接單後的「參與時間」（engagement time）內享有最低工資的福利，等待接單的時間無法被計入在內。

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