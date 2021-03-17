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Uber司機開車…竟「雙眼閉上」直接睡著！　她嚇爆懇求換人開

記者詹雅婷／編譯

國外一名女網友本週分享自身搭乘Uber的驚悚過程，因為司機開車開到睡著，期間不斷急煞、突然偏離車道，讓她當場嚇壞，主動懇求司機讓出駕駛座的位置換她來開。

每日郵報報導，這段影片16日在WorldStar網站流出，可見一名男性Uber司機正載送客人，但似乎在車輛行進期間睡著，與此同時，坐在副駕駛座的司機女友則是睡翻翻掉，整個人躺在前座中間空隙。

該名司機明顯精神不濟，眼睛半合半開，這樣的狀況讓後座女乘客當場嚇壞，接連脫口「你需要我來開嗎」、「剩下的路我來開吧，你已經嚇到我了」、「你不停突然偏離車道、緊急煞車，拜託別這樣，我還有孩子」。

▲▼ 國外一名Uber司機開車開到睡著。（圖／翻攝自WorldStar網站）

▲司機開車開到睡著，眼睛一度完全閉上。（圖／翻攝自WorldStar網站）

只不過，司機並沒有因此振作，最後甚至直接閉上眼睛，頭就靠在駕駛座頭枕上，讓女乘客忍不住大吼，藉此提醒對方開車要注意前方路況。但他矢口否認開車睡著，甚至以先前自身遭遇的多起車禍為例，似乎是想撇清睡著的事實。

這段影片的發生地點仍有待查證，但報導提到，事發地可能是在美國或墨西哥。

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