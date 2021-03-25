通勤族福利！上下班搭小黃　70萬跨界休旅抽回家

▲yoxi叫車平台首創「yoxi天天搭 好車抽回家」活動，最少只要花70元，就有機會抽中價值萬倍的跨界休旅。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

滑一滑、點一點，透過手機APP叫車，不但方便快速又省錢，現在還有機會把新車開回家！車市龍頭和泰汽車，去年11月推出yoxi 乘車派遣平台，上線後不斷祭出好康，成功掀起通勤族的跳槽風，短短4個月已突破30萬下載，為了回饋會員，這次又首創「yoxi 天天搭 好車抽回家」活動，最少只要花70元，就有機會抽中價值萬倍的跨界休旅。



▲yoxi天天搭，70萬跨界休旅抽回家。（圖／yoxi提供）

產品營運部長林彥良說明，從3/15起到4/11，透過yoxi APP叫車，在服務營運範圍內完成搭乘及付款者，即享有抽獎機會，搭1次抽1次、搭2次抽2次，搭越多中獎機會越高！除了大獎最新的跨界COROLLA CROSS，還有PlayStation 5、Dyson吹風機、Switch+健身環以及Apple Watch和藍芽喇叭等總價值超過百萬的好禮；另外，活動期間還有累積趟次獎，最高趟次可以獲得5,000元搭車金。



▲yoxi搭車抽獎活動好禮總價值超過百萬。（圖／yoxi提供）

不僅如此，配合這波搭車抽車活動，yoxi更加碼推出限量優惠，從3/19起到4/11，只要輸入「Lucky」，天天都還可以獲得$100搭車金，加上常態性的會員註冊禮、好友推薦、趟次累積，以及與各家銀行或合作夥伴的異業合作優惠，都能幫通勤族省下不少荷包。



▲輸入Lucky天天再拿$100搭車金。（圖／yoxi提供）

而在狂撒優惠之餘，yoxi也大打服務牌，包括提供乾淨舒適的車輛、業界最高5,000萬乘客責任險，以及客製化設定和雙向評分機制等，都讓乘車體驗再升級；產品營運部長林彥良補充說道，「只要你輸入上下車點，你就可以快速地一鍵叫車，除此之外我們還有一個客製化乘車設定，你可以選擇不要交談、不要音樂，司機都會依照設定來提供服務，未來也會再增加行程、會員分級等更進階的功能設定。」



▲▼客製化設定，讓乘車體驗再升級。（圖／記者張凱喨攝）





「像我們一般來講，最被乘客所詬病的就是車子老舊、有異味，這在yoxi車隊裡來講，幾乎是不存在的，而且他已經有幫乘客先篩選過了司機，所以一般來講，司機的層次也都比較整齊。」在第一線服務的yoxi司機關鵬華笑說，以他所載過的乘客來講，對yoxi車隊的評價也都非常好。



▲yoxi車隊主打乾淨舒適車況佳。（圖／記者張凱喨攝）

yoxi車隊的服務區域，目前集中在雙北地區，今年會拓展至台中、高雄，總司機數達5,000人，預計3年內將遍及全台。正值上線初期，為了衝高下載量，可以說是回饋不手軟，所以趁現在加入、搭車最划算，又有機會把大獎帶回家，計程車重度使用者可別錯過了！