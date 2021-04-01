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長賜號卡6天　運河管理局估「損失達288億」！調查結束前不得離開

▲▼ 長榮貨輪長賜號救援畫面。（圖／SCA）

▲ 長賜號受困6天終於脫困。（圖／SCA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於蘇伊士運河意外擱淺，29日終於脫困，期間影響數百艘船隻，衝擊全球供應鏈。運河管理局3月31日首度鬆口表示，長賜號造成這條重要貿易水路斷航6天，總損失可能高達10億美元（約新台幣288億元）。

蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）31日晚間向當地電視台說明，「我們將繼續計算從事發第一天以來動用的所有資金，以及出動拖船、挖泥船24小時工作的成本。這是一筆龐大的金額，10億美元左右。」他先前也曾表示，運河交通阻斷每天為政府帶來1400萬美元（約新台幣4億元）的通行費損失，6天便達24億新台幣。

拉比並未點名誰應負責賠償，也未說明是否已經展開索賠，僅透露調查人員當天已蒐集船員證詞，且調查沒有確切期限，長賜號將留在湖區直到調查終結。

長賜號目前停泊大苦湖區（Bitter Lake），據報潛水員已開始檢查船身。SCA顧問暨調查行動負責人席亞夏（Sayed Sheasha）31日登船，並向《路透社》表示，將觀察船隻適航性及船長各項行動，以釐清事發原因。

根據SCA，水路運輸已於31日恢復正常，共有81艘船隻通過。蘇伊士運河航運服務商Leth Agencies則表示，自運河重新開放以來，已有163船通過，另有292艘船正排隊等待。

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