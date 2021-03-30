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「死神」超級搖頭丸肆虐　4天就奪1命！檢警擬對策

調查局新北市調查處首破毒咖啡包、搖頭丸自動化生產工廠，起出大批成品、半成品和製造機具與包裝袋。(圖／記者孫曜樟攝)

▲超級搖頭丸加上咖啡包，造成毒品危害問題。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署在30日下午舉行今年度第一次「毒品情勢分析及警示發布記者會」，會中揭示目前最兇猛的毒品「超級搖頭丸」PMMA，在2019年底開始造成大量施用者死亡，平均每4天就造成1人死亡，尤其在年輕人中更是嚴重。檢警共同研擬防毒對策，希望能降低毒品危害。

今年度第1次「毒品情勢分析及警示發布記者會」，由台灣高等檢查署邀集法務部法醫研究所與警政署刑事警察局共同召開，會中針對「毒品情勢」、「驗出新興毒品死亡案件數」及「檢出毒品之種類新興毒品危險性及防制作為及成果」等進行分析與說明。

其中綽號「死神」的「超級搖頭丸」PMMA，因為經常摻入毒品咖啡包中吸食，或者合併笑氣使用，在年輕人間造成風行。在2019年底開始就造成大量施用者死亡，根據法醫研究所的資料，2019年10至12月吸食PMMA死亡34人，其中光是12月1個月內就死28人，另外2020年全年因吸食PMMA死亡共93人，平均每4天就造成1人死亡，而且大多是年輕人，死者平均僅28.3歲。

對於超級搖頭丸的風行，高檢署認為，面對新興通訊模式或網站的推波助瀾，青少年間對愷他命、精美包裝之混合式新興毒品咖啡包、笑氣等成癮物質濫用現象仍須加強防堵，並善用科技提升查緝效能、結合網路反毒社群獲取有效情資，嚴密防範擴散。

高檢署最後指出，新興毒品不斷推陳出新，去年查獲大量喵喵、喵喵先驅原料、溴甲基苯丙酮等毒品，Eutylone（3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮）有增多的趨勢，傳統毒品大麻亦升溫中，另從國際情資得知，新興毒品「吩坦尼」也來勢洶洶，為即時預警及防範，高檢署亦將持續升級緝毒能量，結合建置「國內外重大毒品案件情資及協調處理機制」及修改「防制毒品危害獎懲辦法」、落實重大毒品案件之溯源追查、深化安居緝毒專案、優化毒品資料庫及科技偵查方式輔助緝毒之量能等作為，隨時掌控壓制毒情發展。
 

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