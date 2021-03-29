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及人中小學遭掏空　老董盛天麟遭判刑4年與5月定讞須入監

▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲最高法院將盛天麟判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市私立及人中小學董事長盛天麟、盛平麟兄弟，遭檢調單位查出從2006年起掏空學校資產，2兄弟利用各種名目掏空，包含參考書、輔導費，甚至營養午餐業者、學校工程包商都要收取回扣。一二審均將盛天麟判刑4年與5月（得易科罰金），他上訴第三審，最高法院審理後，29日駁回上訴定讞，盛天麟將入監執行。

至於弟弟盛平麟一審遭判刑2年與1年，其中1年得易科罰金，上訴二審後他繳回犯罪所得6千萬元，二審維持相同刑度，但宣告緩刑4年，須於判刑定讞後，繳交300萬元給與公庫。盛平麟未上訴，已先行定讞，但因緩刑不須入監。

新北市新店區安坑的新北市私立及人高級中學是一所完全中學，目前國中部、高中部各開設4班，全校6個年級學生人數約250人。學校於1968年由盛紫莊夫婦及楊義堅共同創辦，而盛紫莊的兩個兒子盛天麟、盛平麟，逐步取得學校董事會席位，並主導掏空校產。

檢調單位查出，盛天麟等人利用把持董事會的機會，自2006至2015年案發為止，違法收取午餐費、制服費、書籍費回扣及私吞輔導費等等不法情事，檢方2016年2月間發動偵查行動，帶回盛天麟兄弟以及多名董事會成員，之後各以300萬元將盛天麟、盛平麟兄弟交保。全案於當年6月間偵查終結，檢方認定校產遭掏空6.7億元，因此對2兄弟在內的15人，提起公訴。

一審法院認定校產遭掏空7千餘萬元，其中盛天麟遭判刑4年與5月，5月部份得易科罰金；另外盛平麟也遭判刑2年與1年，其中1年得易科罰金。同案10名被告也分別遭判刑。上訴二審後，盛平麟等被告均認罪，繳回犯罪所得6千萬元；但盛天麟仍堅稱無罪，否認掏空校產。二審仍維持一審的刑度，但給予認罪的盛平麟緩刑4年。全案僅盛天麟一人上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞，盛天麟將發監執行。

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