CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

▲CGTN將播全新涉疆反恐紀錄片。（圖／翻攝自CGTN）

記者鄭思楠／綜合報導

近年來，美歐與中國圍繞新疆人權問題僵持不下，中國此前已播出三部新疆反恐紀錄片，反駁西方對於新疆治理模式侵犯人權的指控。日前，中國國際電視台（CGTN）公布最新一套新疆反恐紀錄片預告，介紹多位新疆「兩面人」及罪犯所涉案件，引發關注。

中國國際電視台（CGTN）3月29日發布預告稱，繼《中國新疆·反恐前沿》、《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》、《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》之後，第四部涉疆反恐紀錄片《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》將於4月2日上線CGTN全平台。

這部紀錄片片長約56分鐘，同前三部一樣採用英文配音、中英雙語字幕形式，並與前三部紀錄片前後呼應。同時，該紀錄片以大量獨家專訪及首次公布的畫面，展示新疆面對的反恐挑戰。

▲多名罪犯懺悔。（圖／翻攝自CGTN）

相比前三部，這部紀錄片將集中披露此前不為外界所知的反恐鬥爭案例，例如首次揭露新疆「兩面人」個案，首次公布新疆少數民族語問題教材事件，以及首次介紹「東伊運」向中國境內傳播暴恐影音情況。

值得注意的是，此次預告還披露了三名當地落馬官員以及多名罪犯的名字。三名落馬官員包括，新疆自治區教育廳原廳長沙塔爾·沙吾提、新疆自治區教育廳原副廳長阿力木江·買買提明、新疆自治區黨委政法委原副書記希爾扎提·巴吾東。

幾名罪犯包括阿麗米然·木合旦（女）、阿卜杜力·吐爾遜託合提、迪力努爾·艾再孜（女）、多力坤·亞力坤以及「東伊運」成員阿不力米提·阿巴拜克。多名罪犯在鏡頭前懺悔，有罪犯自曝「我甚至可以殺了我的兒子」，令人心驚。