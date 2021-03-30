　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

▲▼CGTN將播全新涉疆反恐紀錄片。（圖／翻攝自CGTN）

▲CGTN將播全新涉疆反恐紀錄片。（圖／翻攝自CGTN）

記者鄭思楠／綜合報導

近年來，美歐與中國圍繞新疆人權問題僵持不下，中國此前已播出三部新疆反恐紀錄片，反駁西方對於新疆治理模式侵犯人權的指控。日前，中國國際電視台（CGTN）公布最新一套新疆反恐紀錄片預告，介紹多位新疆「兩面人」及罪犯所涉案件，引發關注。

中國國際電視台（CGTN）3月29日發布預告稱，繼《中國新疆·反恐前沿》、《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》、《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》之後，第四部涉疆反恐紀錄片《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》將於4月2日上線CGTN全平台。

這部紀錄片片長約56分鐘，同前三部一樣採用英文配音、中英雙語字幕形式，並與前三部紀錄片前後呼應。同時，該紀錄片以大量獨家專訪及首次公布的畫面，展示新疆面對的反恐挑戰。

▲▼CGTN將播全新涉疆反恐紀錄片。（圖／翻攝自CGTN）

▲多名罪犯懺悔。（圖／翻攝自CGTN）

相比前三部，這部紀錄片將集中披露此前不為外界所知的反恐鬥爭案例，例如首次揭露新疆「兩面人」個案，首次公布新疆少數民族語問題教材事件，以及首次介紹「東伊運」向中國境內傳播暴恐影音情況。

值得注意的是，此次預告還披露了三名當地落馬官員以及多名罪犯的名字。三名落馬官員包括，新疆自治區教育廳原廳長沙塔爾·沙吾提、新疆自治區教育廳原副廳長阿力木江·買買提明、新疆自治區黨委政法委原副書記希爾扎提·巴吾東。

幾名罪犯包括阿麗米然·木合旦（女）、阿卜杜力·吐爾遜託合提、迪力努爾·艾再孜（女）、多力坤·亞力坤以及「東伊運」成員阿不力米提·阿巴拜克。多名罪犯在鏡頭前懺悔，有罪犯自曝「我甚至可以殺了我的兒子」，令人心驚。

ET快訊
AirPods Pro現省2000！　下殺5990元入手超划
高雄24歲妹廁所產子裝袋　媽不知丟垃圾車一燒完了
青峰出庭落淚！　遭恩師告侵權：我曾當他是父親
跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝
政大妹喊噁「技術太爛」公審他！　本尊親回結局尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最高月薪14萬！　港疫苗施打中心提供旅遊業2000個短期職缺

陸「襲警罪」獨立成罪可加重處分　實施30天北京逮18人

爸爸誤傳「2分36秒啪啪片」到女兒班群！學校怒報警　下場GG了

本是死刑犯...他竟在監獄練成絕世武功！靠「半步崩拳」打遍天下

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

智障少女落單慘遭性侵！「色狼患愛滋」才判5年　網友討伐獲改判

快訊／速戰速決！香港新選制過關　林鄭稍後出面說明

34歲煉鋼工深夜「跳入高爐」被融化！15秒影片瘋傳：一下就沒了

外送員助揪渣男！女顧客「下秒一句話」全場驚呆：不是他是她

「香味螢光筆」含10種有毒物質　「高顏值文具」熱賣藏風險

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

最高月薪14萬！　港疫苗施打中心提供旅遊業2000個短期職缺

陸「襲警罪」獨立成罪可加重處分　實施30天北京逮18人

爸爸誤傳「2分36秒啪啪片」到女兒班群！學校怒報警　下場GG了

本是死刑犯...他竟在監獄練成絕世武功！靠「半步崩拳」打遍天下

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

智障少女落單慘遭性侵！「色狼患愛滋」才判5年　網友討伐獲改判

快訊／速戰速決！香港新選制過關　林鄭稍後出面說明

34歲煉鋼工深夜「跳入高爐」被融化！15秒影片瘋傳：一下就沒了

外送員助揪渣男！女顧客「下秒一句話」全場驚呆：不是他是她

「香味螢光筆」含10種有毒物質　「高顏值文具」熱賣藏風險

攻擊亞裔事件激增！防彈動怒：請停止憎惡　「我們曾無故遭辱罵」

味全龍今天挑戰隊史千盜紀錄　桃猿拚隊史一軍屠龍首勝

柯瑞忍尾椎痛砍32分宰公牛　勇士終結4連敗！柯爾狂喜：能睡更甜

蔡錫勳／菅義偉4月訪華府　日美首腦聯合聲明將記載「台灣海峽」？

MAMAMOO續約最新情況！　「剩1成員未簽約」經紀公司：不會解散

大咖歌手說溜嘴！贊恩爆秘密結婚　交往Gigi Hadid六年修成正果

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

王柏融二軍敲二壘安打　跑壘左腿不適提前退場

命理師靠「一句話」拐到酒店妹！騙財騙色…又搞大女生肚子

大陸熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

發文挺新疆棉...知名運動品牌突刪！陸網灌爆

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

死刑犯進監獄　竟練成絕世武功

爸爸誤將2分36秒啪啪片傳到女兒班群！　下場GG了

菜鳥妹不堪性騷！提離職遭嗆：把妳抱床上征服

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

台灣挺新疆人權　陸國台辦回應

陸商店禁止「穿H＆M、Nike者」進入！

面試炸廁所　32歲男全身40%燒傷

更多熱門

相關新聞

新北警A走車手30萬元　判刑6年定讞

新北警A走車手30萬元　判刑6年定讞

新北市三峽警分局偵查隊偵查佐梁俊源，2014年間經人通報，發現詐騙集團李姓車手拿出百萬元現金炫富，梁員趁機逮捕李男。但梁員竟在移送過程中，趁機A走李男的30萬元現金，遭李男發覺。一二審均將梁原判刑6年、褫奪公權1年半，案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

「由綠轉紅」！張安樂遭高檢署約談

「由綠轉紅」！張安樂遭高檢署約談

台灣挺新疆人權　陸國台辦回應

台灣挺新疆人權　陸國台辦回應

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

江啟臣稱「台對新疆所知有限」　王定宇一句話嗆爆

江啟臣稱「台對新疆所知有限」　王定宇一句話嗆爆

關鍵字：

新疆人權

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面