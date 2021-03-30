台灣第2個「原生種白松露」亮相！直徑達3cm…專家拼10年內量產

▲小西氏石櫟松露。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣也有世界頂尖食材白松露！農委會林業試驗所繼108年首次發表的「深脈」松露，今（30日）指出，發現台灣第二個原生種白松露，世界新種「小西氏石櫟松露」，已成功開發人工培養技術，目前積極推動技術移轉，證實台灣也有能力跟進法國等白松露栽培研發的先驅大國，培育出餐桌上的鑽石，且子實體直徑最大可達3公分，氣味特殊，濃郁芬芳，國際價格落在約每公斤新台幣7.5萬至8萬元。

林試所保護組研究員傅春旭說明，松露是一種地下子囊菌門菌類的子實體，是許多西洋松露屬種的主要屬種之一，松露孢子擴散是通過「吃真菌的動物」來完成擴散，松露是菌根真菌，與「樹木根部緊密聯繫」位置可找到。小西氏石櫟松露是107年在高雄六龜研究中心的多納森林中發現，寄生在小西氏石櫟根圈土壤上，「小西氏石櫟松露」即是以首次發現的宿主命名，而小西氏石櫟為台灣原生樹種，果實是松鼠的主食，其果實造型可愛，常被比作知名電影冰原歷險記中松鼠追逐的療癒橡實。

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▲▼小西氏石櫟松露菌株及根苗。



林試所指出，小西氏石櫟松露發現以來，林試所以發現地多納林道為中心，陸續前往高雄、屏東及台東等相同海拔的山區進行更深入田間調查，歷時一年多都無功而返，直到109年於地理氣候條件相近的台東利嘉林道長尾尖葉櫧林地，發現小西氏石櫟松露第二個生育地，陸續挖出大小不一的17顆子實體，直徑由0.1到3公分不等。

傅春旭表示，白松露菌主要產地在義大利，珍貴產量少，1公斤價格就高達3.5萬美金，又稱白色鑽石。小西氏石櫟松露氣味特殊、穿透力強且濃郁芬芳，經子實體切片鏡檢、菌株的分離及純化培養，以及基因序列的解序與基因指紋圖譜辨識等，而後確定為世界的新種。

▲▼林試所表示，現階段小西氏石櫟菌種培養技術已開發成功並進行技術移轉。



為了不讓台灣珍貴的原生種白松露於野外消失，林試所提到，進行小西氏石櫟松露菌種保存工作，研發小西氏石櫟松露人工培養，成功完成固態及液態菌絲培養，更進行可能寄主苗木的接種試驗，證實周邊相同海拔的五葉松、二葉松及華山松可與小西氏石櫟松露形成菌根，現階段小西氏石櫟菌種培養技術已開發成功並進行技術移轉，預計未來可寄主苗木種類將以松科及殼斗科樹木為主。

▲其他松露。

林試所進一步說明，小西氏石櫟松露已培育出來的菌絲體，用來接種合成菌根苗木，推估約需要8年的時間來栽培成子實體，預計10年內可望量產，國際知名白松露主要產於義大利、法國及奧地利等歐洲國家，台灣近5年來的特殊食用真菌包含松露，平均進口量約為210公噸，而隨著國人的消費能力成長與松露的進口量倍增，小西氏石櫟松露的發現也引發各界注目，紛紛關注它未來的發展動向，本土松露已有深脈松露首開技術轉移案例，技轉廠商反應熱絡，希望未來台灣白松露的開發及利用，能見證台灣松露的發展實力。