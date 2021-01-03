二戰末期美軍轟炸高雄航照圖曝　數幅跨越60年航遙測影像大解碼

▲美軍航拍高雄大空襲。（圖／林業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

農委會林業試驗所即日起至2月17日，在國立科學工藝博物館舉辦「森林X現代性－航遙測影像下的科學敘事」特展，展出早期美軍航拍歷史航照、福衛二號影像、高解析衛星影像、光達（LiDAR）影像、無人機（UAV）影像等，並結合地面調查工具與資源調查的現場紀錄，帶領民眾共同見證台灣從早期運用航遙測技術於農林經營及經濟建設，走向現代化與數位化的歷程。

林試所所長張彬表示，為了要全面性了解台灣森林資源，政府很早就開始利用航空照片協助森林資源調查工作，80年代隨著遙測技術的發展，需要即時且大範圍的影像資料，遙測資料提供了非常重要的協助。2009年莫拉克風災重創台灣時，使用台灣自主遙測衛星福衛二號，發揮即時取像並提供後續災情分析及持續監測的功用。近期則有可獲取地表三維資訊的光達技術及低空拍攝精度高無人機影像的技術等，這些不同功用的多元航遙測影像資料，都是建構地面森林資源圖像及量化數據資料最重要的工具，為了不同目的，所產出的航遙測影像，日積月累下也成為這片寶島數十年來最珍貴的歷史紀錄。

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▲過往今昔愛河區域。（圖／林業試驗所提供）



走進展場，首先映入眼簾的是第二次世界大戰末期美軍轟炸高雄的航照圖像，震憾卻也詳實紀錄著多數人不曾經歷的年代。接續數幅跨越60年高雄區域的航遙測影像比對圖，從中可細細瀏覽因快速經濟發展下所帶來環境巨大變遷，民國40年代在愛河周邊曾經發達的合板工廠，從歷史航照影像上可看出許多木材堆置在河道上的景像，到後期產業沒落，隨著工廠的關閉，都市重劃更新，現已多發展為住宅區及公園綠地。

▲國立科學工藝博物館60年的變化。（圖／林業試驗所提供）



在展場另一邊，對照著愛河早期興盛的合板產業，是木材的源頭-茂林及六龜試驗林，隨著技術進步台灣首顆自主遙測衛星福爾摩沙衛星二號、光達影像及無人機（UAV）影像，這些多元影像迅速全面提供地形地貌資訊，也都是目前森林測量與經營上的重要工具。林試所指出，展場後側則由許多老照片堆出六龜林業的百年歷史及資源調查人員的工作紀錄，藉由這些老照片回顧，不僅是向前輩們致敬，也激勵今後要以更精進的技術持續監測環境，具有承先啟後、經緯山林的意義。

▲多元航遙測影像呈現六龜試驗林。（圖／林業試驗所提供）



林試所提到，科工館向來以蒐藏、研究及展示科技文物為主軸，並聚焦科技與人類生活之關聯，與林試所設定的展覽主題頗為契合。林試所森林經營組組長王培蓉說，航遙測技術觀看地球的距離，似乎遙不可及，但其實遙航測影像極其貼近生活，只是無聲地擷取古往今來的浮光片羽，而現今藉由影像解碼及考察，能帶領大家走過這片土地的歷史文化記憶。