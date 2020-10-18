小蠹蟲「共生性真菌」進入樹木危害　專家解密基因成果登國際期刊

▲多食華小蠹蟲的粒線體基因體解碼。（圖／林業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

農委會林業試驗所指出，隨著全球暖化及環境變遷，小蠹蟲對林木的危害也相對提高，鑑於台灣缺乏對這類昆蟲的長期研究，自102年起，針對小蠹蟲的生態監測、系統分類、基因解碼及防治策略進行有計畫性的研究，在基因解碼部分，目前已獲得初步成果。

林試所說明，林木的蛀食性昆蟲種類繁多，主要以樹木莖幹的纖維素為食，本為森林新陳代謝的木材分解的一部分，如果遭受到昆蟲的蛀食而危害到樹木壽命，這些昆蟲就被視為林木蛀食性害蟲。有些昆蟲除了會蛀食樹木之外，還會帶病原體（病毒、細菌、真菌等）進入樹木內，在韌皮部或木質部分危害，其中許多小蠹蟲就會攜帶共生性真菌進入樹木危害。

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林試所博士汪澤宏指出，美國近年來調查其境內小蠹蟲，已發現有超過100種外來種，其中有1種多食華小蠹蟲，是原產於亞洲的小蠹蟲，在台灣也有分布。近年來入侵以色列、南非、美國本土及夏威夷群島，經過美國加州大學研究團隊調查，南加州有207種會被多食華小蠹蟲及其共生真菌危害，而且被危害的樹種還持續增加，尤其是加州的酪梨園因為這種小蠹蟲的入侵而造成酪梨樹的逐漸衰敗死亡，造成經濟上的損失。

▲蠹蟲種類繁多。（圖／林業試驗所提供）



林試所表示，多食華小蠹蟲本身的體型相當小，加上有幾個形態不易區分的近緣種小蠹蟲，如何快速而正確的鑑定這種害蟲就顯得相當重要，如同今年在全球爆發的新冠肺炎疫情，研究人員必須先將新冠肺炎的RNA病毒解碼，然後才能從病毒的核酸序列資訊中設計引子對，開發出檢測新冠肺炎病毒的方法。林試所研究團隊針對多食華小蠹蟲的粒線體基因體，已完成解碼，共包含37個基因及一個控制區域。這些核酸序列的資訊能夠精準確認這種重要害蟲的身分，正確的鑑定結果才能進行進一步的防治策略，已正式發表於國際學術期刊上。

林試所所長張彬說，多食華小蠹蟲的粒線體基因體解碼，不僅可以準確鑑定這種害蟲，及早確認害蟲身分，以利進行有效的防治，而且可以分析推測此害蟲的來源以及其擴散模式，這些重要的核酸序列資訊也可以提供給國際上其他樹木害蟲的研究人員，進行其他相關研究，再一次讓台灣與國際接軌。