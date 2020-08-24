台灣植物標本館首進全球百大排91名！蒐集超過5千種原生植物

▲大紫斑蝶。（圖／林業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

台灣植物標本館擠身全球百大！農委會林業試驗所植物標本館今（24日）與昆蟲標本館發表最新成果，植物標本館在全球3324家標本館中，勇奪第91名，該館蒐集台灣現有5千多種原生植物，標本蒐藏高達98%，建立全台灣最完整的原生種植物戶口名簿。

農委會林試所表示，昆蟲標本館擁有全台最豐富齊全的夜蛾、蜻蜓、蜂類蒐藏，近來侵擾不斷的刺桐釉小蜂和桉樹釉小蜂等植食性昆蟲，也能透過植物與昆蟲標本館的雙重館藏比對，在歷史舊標本中不存在，佐證它們是外來種。林試所植物標本館館藏約53萬份，昆蟲標本館館藏計75萬份，兩館共計已有128萬份標本。

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▲▼山毛櫸（上）、台灣水青岡（下）。（圖／林業試驗所提供）



林試所指出，未來透過資源整合串聯，結合中研院生物多樣性研究中心標本館、台灣大學植物與昆蟲標本館等，可望提供國內、外學者與社會大眾更豐富便捷的資訊，同時促進研究交流。林試所植物標本館，建館已116年，館藏超過百年歷史的標本超過五萬份，是台灣最資深的標本館。長久以來，一直是國際間學者專家交流往來密切的標本館。

林試所提到，標本館紀錄消失或保留的物種，說明土地利用改變的結果，也保存台灣豐富的自然寶藏、提供研究發展。目前昆蟲標本館中的「大樺斑蝶」、「大紫斑蝶」在台灣已滅絕消失，2015年發表的新種「台北脊頭鰓金龜」，發表即失蹤，所幸標本已妥善保存。

▲大樺斑蝶。（圖／林業試驗所提供）



林試所表示，此外，被列入文化資產保存法中的「台灣穗花杉」、「南胡柳葉菜」、「台灣水青岡」、「清水圓柏」等珍貴稀有物種、過去台北城代表性樹種「風箱樹」，以及已滅絕的「紅茄苳」，目前都列入標本的典藏記錄中。而被魯凱族命名為「撞到月亮的樹」，高度可達72公尺的台灣杉，則是目前唯一以「台灣」為屬名的植物，也是林試所標本館重要典藏之一。

農委會副主委黃金城說，目前植物標本館已有40萬份標本完成數位化，昆蟲標本館有10萬份已數位化，合計有50萬份數位化標本資料，可以隨時提供民眾便利查閱。讓珍貴的標本資產化成豐富的資訊，與全民共享。

▲▼南胡柳葉菜。（圖／林業試驗所提供）



