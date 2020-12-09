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台灣木材自給率不到1%！專家要靠5原生樹種「7年提升至5%」

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▲▼林試所發布「翻轉台灣木材自給率，台灣原生樹種成救兵」。（圖／林業試驗所提供）

▲蓮華池研究中心台灣肖楠種子園。（圖／林業試驗所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣木材仰賴進口比率高達99%，農委會林業試驗所今（9日）提到，台灣林地面積約220萬公頃，但木材自給率卻低於1%。為降低我國對進口木材倚賴，預計2027 年將木材自給率提升至5%，將以相思樹、櫸木和香杉等五大台灣原生樹種，建立台灣人工經濟林發展基礎，以期翻轉台灣木材自給率。

林試所表示，台灣木材長期倚賴進口，針葉樹以紐西蘭與加拿大為主要進口國，闊葉樹則以馬來西亞最多，主要供應家具、合板、紙漿等。一旦木材出口國對台灣限量出口，難免造成民生困擾，如2018年加拿大森林大火即影響木材出口。

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林試所說明，台灣每年木材需求量為600萬立方公尺，108年台灣木材生產量約3.6萬立方公尺，僅占需求量的0.6%。為降低台灣對進口木材的倚賴程度，避免木材短缺引發國計民生的衝擊，農委會預計2027 年將木材自給率提升至5%，林試所預計以相思樹、櫸木、香杉、台灣杉與台灣肖楠等五大台灣原生樹種，建立台灣人工經濟林的發展基礎，以期翻轉台灣木材自給率。

▲▼林試所發布「翻轉台灣木材自給率，台灣原生樹種成救兵」。（圖／林業試驗所提供）

▲台灣肖楠種子園後裔林。

林試所指出，提升木材自給率，主要須改善人工林生產力的不足。台灣過去砍伐天然林的林地約42.7萬公頃，雖都栽植為人工林，但缺乏經濟性的栽植計劃，人工林每公頃的木材蓄積量目前僅132立方公尺。林試所期望導入經濟性人工林的規劃，在國內現有的人工林裡，取10至11萬公頃作為經濟性人工林生產專用，如此則經濟性人工林面積約占台灣森林面積220萬公頃的5%，將輪伐期定在30年為目標，每公頃的木材蓄積量可達到600立方公尺。

林試所強調，目前聚焦五個樹種，包括相思樹、櫸木等二種闊葉樹，香杉、台灣杉與台灣肖楠等三種針葉樹，正著手進行優質造林苗木培育，未來人工林造林將可採用經過育種選育的優質苗木，該苗木培育預計明年陸續進入人工林，三至五年內可擴大進行人工林的商業栽植。

▲▼林試所發布「翻轉台灣木材自給率，台灣原生樹種成救兵」。（圖／林業試驗所提供）

▲台南照興相思樹種子園。

林試所表示，這五個樹種常用來製作家具、地板材、結構材等，在目前市場價格名列前茅，具有高經濟價值以及適合台灣地域環境、生長快速等多重優勢，其中香杉、台灣杉更符合經濟性人工林，以每年每公頃20立方公尺的生長收穫，最終30年可收穫可達預定之高經濟效益條件。
 

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