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新竹兒藝節將至　新竹州廳將變身「樂高城」

▲林智堅與正在玩樂高的孩子親切互動。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅與正在玩樂高的孩子親切互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹市兒藝節「風的運動場」將於兒童節連假登場，新竹市長林智堅今宣布，「小小市長就是你－打造你的樂高城市」2日登場展至11日，全展免費，展出全台唯一樂高認證大師黃彥智打造的「6倍大摃丸湯」、「縮小100倍新竹州廳建築」，市府大禮堂的樂高電影院「免費看到飽」，孩子完成「樂高任務」還能參加市價3499元樂高玩具抽獎。他推薦大家本周連假白天玩左岸、州廳樂高展，晚上看古蹟環形光雕秀，逛逛文創力十足的新竹味市集，度過兩天一夜美好假期。

林智堅表示，樂高陪伴很多孩子的成長，今年兒藝節市府特別和樂高合作，舉辦「小小市長就是你－打造你的樂高城市」活動，展期從4月2至11日，長達10天將州廳打開，兒藝節後也玩得到，迎接來自全國各地的大、小朋友，讓孩子不只可以動手做，也可以和爸爸媽媽觀展，跟可愛樂高車、樂高狗合照。

記者會上，林智堅與樂高品牌副理沈子云、樂高認證大師黃彥智共同按下啟用按鈕，並與樂高火車頭合影。來到體驗區時，林智堅與正在玩樂高的孩子親切互動，並將樂高摃丸湯投影到牆上，找尋在跑動的摃丸湯，場面相當童趣歡樂。

林智堅說，非常感謝樂高團隊讓新竹州廳變得很不一樣，今天也特別邀請到全台唯一樂高認證大師黃彥智，現任中西醫雙執照醫師的他，也是因為孩子關係接觸樂高。林智堅市長笑說，自己因為沒太多時間陪伴孩子，也看見孩子在玩樂高過程充滿想像與創造力，非常快樂，因此今年兒藝節市府與樂高合作，就是希望大家能在四月時來到這座兒童城市，感受滿滿的兒童歡笑聲。

林智堅更加碼宣布，樂高展期間每天上午10時至下午5時，市府大禮堂將化身「樂高電影院」，輪番播放樂高經典電影，每天14場、一次30分鐘、不需預約，歡迎爸媽帶著大小朋友一起到新竹市看樂高電影。

黃彥智說，他大學時曾就讀交通大學，雖然後來當了逃兵去念醫科，但很懷念新竹美食，尤其最喜歡加了滿滿胡椒的摃丸湯，因此為了今年兒藝節，他親手設計、打造縮小100倍的樂高版新竹市政府，還有放大6倍的巨型摃丸湯，希望讓全台灣都認識新竹市。

市府說明，樂高展期長達10天，州廳內闖關活動因防疫管制措施，採線上預約制，明（31）日中午12點開始報名。民眾可上活動網站預先登記（https://hccgevent.meetstat.co/），線上預約每場次20人，開放現場10人，15分鐘一場次，最晚是下午4時15分的場次。

只要參與體驗並完成闖關，即可獲得「小小市長」認證，及樂高城市資料夾與城市系列貼紙，數量有限，送完為止。此外，只要完成闖關任務，每天都會抽出2組幸運兒，可獲得市價3499元的樂高城市系列60292市中心盒組。

林智堅也邀請大家，2021新竹市兒藝節要讓孩子從早玩到晚，在新竹左岸打造6大高空遊具， Pushbike模擬賽道、迷你棒球，讓孩子盡情奔跑玩樂；晚上在新竹州廳、警察局、消防博物館與林務局新竹林區管理處4棟建築物，則有環形藝術光雕，讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。

此外，市府和200家友善店家合作，兒藝節期間只要集滿5個章，就可兌換限量燈會大禮包，在護城河有大家都期待的新竹味市集、街頭藝人表演，整座城市都是孩子的遊樂場。

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