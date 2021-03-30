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抽驗清明應景食品　嘉義縣加強查驗米麵溼製品

▲嘉義縣抽驗清明應景食品一件油麵不合格。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣抽驗清明應景食品。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明節在即，嘉義縣衛生局日前全面展開應節食品稽查專案，抽驗49件，其中一件「油麵」檢出苯甲酸，與規定不符，已移請販售來源廠商所屬衛生局後續查辦，衛生局呼籲民眾，選購注意色澤勿過於鮮艷及刺鼻異味，選擇信任商家購買，確保食品安全。

▲嘉義縣抽驗清明應景食品一件油麵不合格。（圖／嘉義縣政府提供）

清明節應節及祭拜食品紛紛出爐，潤餅(春捲)是清明節家戶必備應景食品，油麵更是主要材料之一，嘉義縣衛生局啟動食品抽驗機制，包括各傳統市場、超市、餐飲店等，抽驗項目包含潤餅皮、蔬菜、花生粉及溼麵等產品計49件，其中一件油麵檢出苯甲酸。

衛生局表示，苯甲酸是防腐劑，有抑制細菌生長的作用，一般常被使用在醃漬蔬菜等產品中，但油麵並未被允許使用；油麵因水活性高不易久存，往往有不肖業者會違反規定添加，提醒鄉親苯甲酸大量服用，會對胃造成損害，因此民眾購買時，盡量選擇自然顏色勿過於鮮艷的色澤，發現有刺鼻異味的食材勿購買，潤餅勿長時間放置於室溫下，易造成細菌孳長。

▲嘉義縣抽驗清明應景食品一件油麵不合格。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，苯甲酸大量服用，會對胃造成損害，提醒鄉親選擇信任店家，同時也呼籲食品製造業者，使用各類食品添加物，應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，違者將依食品安全衛生管理法處新台幣3至300萬元罰緩。

衛生局將持續加強米麵溼製品食品查驗，替民眾健康把關，抽驗結果公布於衛生局網站，歡迎民眾上網查詢相關資訊。

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