「不同姓為何要拜？」媳婦怨清明在夫家忙整天　網傳授1招擋箭牌

▲傳統習俗中，媳婦清明會拜夫家祖先。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

清明節將至，有些人這周就已經開始祭拜、掃墓，一名新婚人妻表示，這是她第1年在婆家幫忙拜拜，從早忙到晚快要虛脫，還得應付婆家各種長輩，最讓她不解的是，為何媳婦就應該要拜夫家過世的長輩，明明都沒見過面，「娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜？」

人妻在Dcard表示，第一次在婆家拜拜就讓她身心俱疲，一早忙著準備、拜拜、應付親戚、煮菜等等，疲憊神情全寫在臉上，簡直雙眼放空全身無力，還被長輩問說「妳看起來很累耶？」結果還是繼續被使喚一整天。

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她認為，在她認識先生以前，這些長輩就已經過世，明明從未謀面也不相識，為何媳婦的責任還包括要祭拜夫家長輩，「明明跟你們不同姓，為什麼還要拜他們啊？」現今社會已經男女平等，「你顧你家、我顧我家，皆大歡喜不是嗎？」媳婦清明節就得待在婆家幫忙實在不公平，想問網友是否有方法能明年逃過一劫？

▲拜拜問題婚前要先和另一半達成共識。（示意圖／記者劉亭攝）



過來人提供幾項辦法，「遇到這種場合，我就說我基督教，不能碰這些」、「月經來不能拿香」、「如果真的不想做就請老公幫你處理，但老公應該要幫你處理，同樣的你也該稍微讓步，不要讓老公為難」、「菜買現成的，一兩道用煮的就好了。」

不過，更多人提出不同看法，網友認為結婚以後就會成為一家人，特殊節日幫忙長輩別計較太多，但主要還是取決於另一半態度，夫妻倆合力幫忙心裡比較平衡，「現在都是雙薪家庭居多，假日需要幫忙其實真的很累人，可是可以找方法替代溝通，煮飯麻煩就用買的，媳婦不好說出口就請你老公說出口，而不是說什麼自己家自己管」、「如果說你也會吃或喝拜拜的任何一個東西，那就建議你可以幫忙，但是不是全部都丟給你做。」