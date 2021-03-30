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傳洗衣店搞丟2萬元名牌T　北市消保官親教「消費者如何自保」

▲衣服（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲針對洗衣店將民眾衣服搞丟，北市消保官表示，若有單據可證明其衣物價值，就能折舊後計算賠償金額，要求店家賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者袁茵／台北報導

網傳有一名民眾在過年前將一件市價2萬元左右的名牌BALENCIAGA帽T，送至北市健康路上某家洗衣店清洗，結果衣物不翼而飛，且店家事後還神隱。對此，北市消保官楊麗萍表示，若有送洗衣物不見，消費者可根據《洗衣定型化契約應記載及不得記載事項》來處理。

有民眾日前投訴，將一件市價2萬元左右的名牌BALENCIAGA帽T送到洗衣店之後，事後竟然不見，且店家還神隱。

關於衣物送洗卻不見，消費者該如何處理？楊麗萍30日接受電訪時表示，根據《洗衣定型化契約應記載及不得記載事項》，如果有購買單據、發票可證明該衣物價值，那折舊後可計算賠償金額，並向店家主張索賠；如果沒有當初的購買憑證，送洗當下若有事先與店家約定好價值多少，也可使用那個價值賠償。

楊麗萍補充，如果沒有單據證明，也沒有事先約定，在衣物送洗的保管期間內，也可主張賠償洗衣費20倍的費用，賠償上限為1.5萬元；若超過衣物保管期間，那則可主張賠償洗衣費10倍費用，上限為1萬元。

另外關於外傳該店家過去有其他名稱，被消保官發布消費警訊後更改名稱繼續營業，楊麗萍並未證實此事，強調類似消息僅是聽說。

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