只有2天！蘋果快閃折扣送「限定神券」　Macbook Air最高省5千6

▲東森購物ETmall「APPLE旗艦館」推出快閃活動，限定神券大方送。（圖／東森購物ETmall提供）

記者洪菱鞠／台北報導

趁著清明連假前夕，把減價優惠的 Apple系列產品搶起來！東森購物ETmall「APPLE旗艦館」30、31日連續兩天推出快閃活動，「限定神券」大方送優惠，購買Apple系列商品滿8,000元折抵800元，最高可折3,000元，如果再搭配銀行回饋方案，最高能省下5,600元，等於下殺82折。

Apple旗艦館快閃活動從3月30日上午10點至31日晚間12點止，東森購物ETmall將提供800～3,000元不等「限定神券」，消費滿8,000元可折抵800元，滿15,000元折1,500元，滿20,000元折2,222元，滿30,000折抵3,000元。

打算換新機的果粉，可趁這波購買iPhone 12，原價28,500元的iPhone 12 128G，現折2,222元，iPhone 11 64G原價19,900元，現折1,500元，MacBook Air 13吋原價30,900元，現折3,000元，iPad 32G 10.2吋原價10,500元，現折800元，等於不用一萬元就可買到手。

如果搭配指定信用卡分期登錄後，還可以再獲得12.38%～18.12%不等回饋，以購買MacBook Air 13吋來說，除了可折抵3,000元，指定信用卡分期並登錄可獲得9.32%回饋約省2,600元，總計可省下5,600元，等於只要25,300元就可把蘋果筆電帶回家