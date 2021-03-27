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馬斯克又發豪語「特斯拉將成為最大公司」　才講完立刻刪文被抓包

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）在推特上大發豪語，結果馬上刪文。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是近年最有影響力的企業家之一，一舉一動都備受外界關注。日前馬斯克在推特上發文表示「我認為特斯拉將在幾個月內成為最大的公司」，卻又隨即將貼文刪除，引發網友熱烈討論。

▲馬斯克雖然立即把推文刪除，但早已被截圖。（圖／翻攝自twitter）

▲▼馬斯克雖然立即把推文刪除，但早已被截圖。（圖／翻攝自twitter）

▲馬斯克雖然立即把推文刪除，但早已被截圖。（圖／翻攝自twitter）

根據《紐約郵報》報導，馬斯克日前在推特上推文表示，「我認為在幾個月內，特斯拉將成為最大的公司，而這件事的可能性機率也大於0%。」不過他卻立即將貼文刪除，但仍被許多網友截圖下來在網上瘋傳。報導指出，特斯拉目前的市值是5830億美元，如果想超過蘋果的2萬億美元市值，那麼特斯拉的股價還得再上漲近四倍。

不過，馬斯克的言論可能會給自己帶來麻煩，美國證券交易委員會曾在2018年9月指控馬斯克有詐欺嫌疑，因為他在推特上發文表示自己將計畫以每股420美元的價格將特斯拉私有化，並宣稱自己已經獲得資金；據了解，美國證券交易委員會和特斯拉均未對此次發文做出任何回應。

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