快訊／股市金釵掏空誠美材2億遭起訴　立委蘇震清「單純投資」脫身

▲葉美麗涉嫌掏空誠美材子公司茂豐貿易。（資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

誠美材前副董事長葉美麗，涉嫌與郡宏公司董事長林勇任合作，以高價購買庫存品、假交易等方式，掏空誠美材子公司茂豐貿易等公司，又用茂豐的錢買下立委蘇震清持有的郡宏股票，前後掏空誠美材約2億元，台北地地檢署30日依涉嫌《證交法》特別背信等罪起訴葉、林等3人，至於蘇震清是單純投資者，查無犯罪嫌疑，不起訴。

葉美麗原本是證卷營業員，曾創下單月千萬業績獎金，有股市「四大金釵」封號，她在2018、2019年間，擔任誠美材(上市代號4960)副董事長，同時是誠美材子公司茂豐貿易的董事長。

2019年初，有人買了報紙頭版廣告篇幅，公開質疑葉美麗和蘇震清涉嫌掏空誠美材，當時葉美麗反駁，強調沒有造成公司任何損失，經媒體報導後，蘇震清直接發文給民進黨中央，請求廉政會立案調查他的清白。

檢調獲報，茂豐等公司在2018年9月，以購買導電膜的名義，匯了美金200多萬元(合計台幣8000多萬元)，進入葉女掛名負責的香港BAO DUI公司帳戶，事後BD也未如期交貨，可能涉及虛偽交易，另外茂豐還以超高價格向郡宏公司買了1批其他人嫌貴的產品，也涉及非常規交易。

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